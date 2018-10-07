高雄》七大因素恐讓民進黨慘敗！在地高雄人：韓國瑜會當選

2018年10月07日 07:57 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜最近的民調直追陳其邁，顯有翻盤之勢，引起外界熱議。對此，有在地高雄人提出七大因素，並表示韓國瑜會當選。不過該網友也認為陳其邁、韓國瑜政見都在打高空，包括經濟要好、起飛、北漂青年要回來，真的蠻糟糕的，並呼籲他們關心在地人。

高雄市長一役戰況激烈，近日民調都顯示韓國瑜僅微幅落後陳其邁。國民黨副秘書長、前行政院發言人鄭麗文曾預估韓國瑜這個月就會追平陳其邁。也有許多人開始討論，若兩人進行辯論，口才好的韓國瑜將會追上，到時陳其邁就只能到一旁玩沙了。

有名網友在PTT發文提及，他以他的觀察和論點分析韓國瑜有望勝選原因。包括一、民進黨執政太久，但是在地人沒有感覺有變好，反而變差，來了一個感覺還可以的韓國瑜，就換換看。二、執政黨劣勢：民進黨年改砍軍、警、消、教師、公務員退休金。該網友說這一次年退休金每月平均少兩萬上下。該網友認為對百姓來說，砍錢是大事情，沒有什麼永續經營、共體時艱的想法，他說他的學長就因為這理由「一定要投韓國瑜」，還到處拉票，而他還沒有退休。第三則是韓國瑜網路攻勢做得很好，市長給問、Rap；陳其邁做得很糟糕，廣告。

該網友接著表示，四、韓國瑜草莽、土性的性格、其實很合南部人的胃口，陳其邁，很悶，說話讓人想睡覺。「基本上韓國瑜只要繼續到各地做造勢活動，他的票就會慢慢增加了」。第五點，該網友提及在地執政黨劣勢，他說高雄人其實沒有甚麼在搭高捷、輕軌、去圖書館。他常問身邊的人有沒有搭過輕軌，帶一次都沒去、只搭過一次的居多。高捷則是有些人認為停的點很奇怪，至於圖書館，只去過一兩次的人居多。現在變成高級K書中心而已，很多學生會去。該網友認為，高捷、輕軌注定是一直讓高雄債務增加的無底洞。

此外，高雄雨後出現5000個坑洞、這幾年該網友看過到四維路高雄市政府前抗議的團體蠻多這兩大因素，也成為該網友覺得韓國瑜會當選，民進黨會慘敗的原因。

對此，網友則表示「韓的一句 高雄又老又窮 打動太多人的心聲了」、「韓很有魅力 他衝進深綠區跟大家說不談政治大家來喝酒」、「政治人物要帶給人民希望，高雄人民有過的比昨天好嗎？」。不過也有網友認為「不管誰上四年內高雄絕對不會改善多少啦」、「我其實有點懷疑 高雄的KMT真的希望韓當選嗎」、「如果韓當選了 是柯P的作風 高雄KMT還吃得到甜頭嗎 與其這樣 不如讓DPP上 然後繼續分贓」。

(中時電子報)