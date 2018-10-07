金鐘主動救援慘被譙 黃子佼還原真相「已用盡全力」

黃子佼苦吞負評親吐心聲。(圖／中時影視組攝)

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中時電子報
／綜合報導

第53屆金鐘獎頒獎典禮6日晚間圓滿落幕，幾家歡樂幾家愁，黃子佼搭檔侯佩岑主持，表現受到好評，卻在最後頒發最大獎時，被網友痛譙「結尾糟糕透頂」，黃子佼苦吞負評無奈說「我已經用盡全力」，並還原當時真實狀況，「還要再誤會也沒辦法」。

導演王小棣在頒發最佳戲劇節目時，因時間緊迫漏講《麻醉風暴2》引言，黃子佼主動救援「沒關係，反正大家都趕時間」，依舊沒補上引言，而當《花甲男孩轉大人》奪下最佳戲劇節目時，劇組人員上台講感言，他一句「該不會每個人都要講一段吧」，讓一向受到好評的他，被譙處理不當「呷緊弄破碗」，挨轟爛尾。

黃子佼出席慶功宴時，還原當時狀況，表示自己主動救援，王小棣導演也說了兩次腳本裡沒有《麻醉2》沒引言，他只能趕緊打圓場說「時間有限，趕快揭獎」，並沒有要催促的意思，後來王導有解釋是她漏看了，至於對《花甲》劇組的提問，他也澄清只是試探性詢問，從頭到尾沒有要趕人。

黃子佼自認今年的主持已用盡全力，「如果還要再誤會我，我也沒辦法，沒關係」，而他向來不愛給自己打分數，這次也為自己和侯佩岑打100分，並在臉書親吐自宮準備的表演橋段，就是想讓典禮準時收工，「這是我能做的，也是我能控的，我唯一不做的，就是催得獎者」。

(中時電子報)

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