NBA》打架了！史馬特暴怒偷揍JR遭驅逐出場

2018年10月07日 08:24 中時電子報 黃及人

塞爾提克後衛史馬特被兩名隊友直接抱住摔到地上。(美聯社)

上季東區冠軍賽戲碼7日在騎士主場重新上演，原本只是一場單純的熱身賽，卻因J.R.史密斯在首節跟貝恩斯爆發拉扯衝突，史馬特竟從後方突然「偷襲」史密斯替隊友報仇，慘遭裁判驅逐出場，史馬特還遭兩名隊友直接撲倒制止！

儘管這場熱身賽還沒開打前，就已確定包含塞爾提克的厄文與海沃德，以及騎士的洛夫與崔斯坦湯瑪斯等主力不打，提前淪為1場雙方磨練板凳球員的比賽，沒想到雙方火氣從第1節就徹底爆發，尤其是總在場上製造問題的史密斯。

首節還剩3分38秒，史密斯跟貝恩斯糾纏在一起，引發雙方首波衝突，就在亂軍當中，史馬特突然從後面出拳打了史密斯的頭部，場面更加混亂，眼見苗頭不對，塔圖、洛席爾兩人直接拉開暴怒中的史馬特，3人更摔到地上。

史馬特或許應該感謝塔圖與洛席爾，因為要不是兩人拉開史馬特，恐怕史馬克不只是被驅逐出場而已，但讓史馬特更加不爽主因，是史密斯在衝突過程一路露出詭異笑容，甚至在史馬特離場時，故意揮手跟對方說再見，挑釁意味濃厚。

史密斯雖然也被吹技術犯規，卻沒被驅逐出場，難怪如此囂張，只是經歷上季總冠軍賽首役的烏龍沒有出手事件，看來他絲毫沒有學乖的跡象。

(中時電子報)