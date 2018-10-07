NBA》打架了！史馬特暴怒偷揍JR遭驅逐出場

J.R.史密斯上季東區決賽就跟史馬特結下不少樑子了。(美聯社)

友善列印
中時電子報
塞爾提克後衛史馬特被兩名隊友直接抱住摔到地上。(美聯社)

上季東區冠軍賽戲碼7日在騎士主場重新上演，原本只是一場單純的熱身賽，卻因J.R.史密斯在首節跟貝恩斯爆發拉扯衝突，史馬特竟從後方突然「偷襲」史密斯替隊友報仇，慘遭裁判驅逐出場，史馬特還遭兩名隊友直接撲倒制止！

儘管這場熱身賽還沒開打前，就已確定包含塞爾提克的厄文與海沃德，以及騎士的洛夫與崔斯坦湯瑪斯等主力不打，提前淪為1場雙方磨練板凳球員的比賽，沒想到雙方火氣從第1節就徹底爆發，尤其是總在場上製造問題的史密斯。

首節還剩3分38秒，史密斯跟貝恩斯糾纏在一起，引發雙方首波衝突，就在亂軍當中，史馬特突然從後面出拳打了史密斯的頭部，場面更加混亂，眼見苗頭不對，塔圖、洛席爾兩人直接拉開暴怒中的史馬特，3人更摔到地上。

史馬特或許應該感謝塔圖與洛席爾，因為要不是兩人拉開史馬特，恐怕史馬克不只是被驅逐出場而已，但讓史馬特更加不爽主因，是史密斯在衝突過程一路露出詭異笑容，甚至在史馬特離場時，故意揮手跟對方說再見，挑釁意味濃厚。

史密斯雖然也被吹技術犯規，卻沒被驅逐出場，難怪如此囂張，只是經歷上季總冠軍賽首役的烏龍沒有出手事件，看來他絲毫沒有學乖的跡象。

(中時電子報)

NBA》還好沒成真！詹皇今夏一度… MLB》紅襪球場座位太窄 球迷怒瘦…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。