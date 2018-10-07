MLB》紅襪球場座位太窄 球迷怒瘦63公斤

紅襪主場的外野球迷搶接全壘打球。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報
一名男子在雨中穿越紅襪球場的座位。（美聯社資料照）

紅襪今年例行賽勇摘108勝，獲得全季後賽主場優勢，這可苦了一些身材高大的球迷。紅襪主場芬威球場(Fenway Park)歷來以窄小的座位臭名遠揚，《紐約郵報》今年又老話重提，事實上當年還有球迷受了芬威球場的刺激而減重成功。

芬威球場是大聯盟最古老的球場，啟用於1912年，因為球場小，只能劃出37000多個座位，而且大多很狹窄。畢竟早年的美國人主要來自歐陸移民，他們的體型遠比不上今日的美國人。

根據近年的數據，美國男人平均體重88公斤、女人76公斤，而在半世紀以前，美國男人只有75公斤、女人63公斤。現今的美國女人身高多了1吋，體重相當於50年前的成年男子，擠進芬威球場的座位剛剛好，但有些身材壯碩的男球迷就麻煩了。

幾年前，有位叫史威爾(Scott Sewell)的球迷去波士頓看球，他進場觀看NBA塞爾提克的季後賽。史威爾身高178公分、體重149公斤，塞隊主場發給每位球迷一件加油T恤，但他穿不下，幸好籃球場的座位還算舒適。

隔日史威爾首度前往芬威球場看紅襪比賽，他居然擠不進自己買的那個座位，難不成他要因為這樣退票？後來場館人員借給他一張摺疊式鐵椅，讓他自行坐在後面走道上看球。史威爾很難堪，大受刺激發憤減重，最後成功瘦下了63公斤。

ESPN記者考察過芬威球場，給予「熱狗滿分、座椅舒適度0分」的評價，為什麼紅襪球場不肯改呢？因為紅襪代表棒球的靈魂，襪迷也自豪是「真正的棒球迷」，他們拒絕和「樹矮牆新」的紐約暴發戶為伍。

《紐約郵報》揶揄芬威球場像垃圾堆，稱讚洋基新球場又大又乾淨。這代表洋基球場比較好嗎？卻也未必。「洋基球場非常漂亮，宛如有錢人的後花園，但總是少了些什麼。」對於重視傳統的紅襪迷，洋基球場所缺少的東西(歷史)，正是老舊的芬威球場最寶貴的資產。

(中時電子報)

NBA》打架了！史馬特暴怒偷揍JR… NBA》現實或尊重？詹姆斯昔日騎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。