MLB》紅襪球場座位太窄 球迷怒瘦63公斤

2018年10月07日 08:53 中時電子報 盧品青

一名男子在雨中穿越紅襪球場的座位。（美聯社資料照）

紅襪今年例行賽勇摘108勝，獲得全季後賽主場優勢，這可苦了一些身材高大的球迷。紅襪主場芬威球場(Fenway Park)歷來以窄小的座位臭名遠揚，《紐約郵報》今年又老話重提，事實上當年還有球迷受了芬威球場的刺激而減重成功。

芬威球場是大聯盟最古老的球場，啟用於1912年，因為球場小，只能劃出37000多個座位，而且大多很狹窄。畢竟早年的美國人主要來自歐陸移民，他們的體型遠比不上今日的美國人。

根據近年的數據，美國男人平均體重88公斤、女人76公斤，而在半世紀以前，美國男人只有75公斤、女人63公斤。現今的美國女人身高多了1吋，體重相當於50年前的成年男子，擠進芬威球場的座位剛剛好，但有些身材壯碩的男球迷就麻煩了。

幾年前，有位叫史威爾(Scott Sewell)的球迷去波士頓看球，他進場觀看NBA塞爾提克的季後賽。史威爾身高178公分、體重149公斤，塞隊主場發給每位球迷一件加油T恤，但他穿不下，幸好籃球場的座位還算舒適。

隔日史威爾首度前往芬威球場看紅襪比賽，他居然擠不進自己買的那個座位，難不成他要因為這樣退票？後來場館人員借給他一張摺疊式鐵椅，讓他自行坐在後面走道上看球。史威爾很難堪，大受刺激發憤減重，最後成功瘦下了63公斤。

ESPN記者考察過芬威球場，給予「熱狗滿分、座椅舒適度0分」的評價，為什麼紅襪球場不肯改呢？因為紅襪代表棒球的靈魂，襪迷也自豪是「真正的棒球迷」，他們拒絕和「樹矮牆新」的紐約暴發戶為伍。

《紐約郵報》揶揄芬威球場像垃圾堆，稱讚洋基新球場又大又乾淨。這代表洋基球場比較好嗎？卻也未必。「洋基球場非常漂亮，宛如有錢人的後花園，但總是少了些什麼。」對於重視傳統的紅襪迷，洋基球場所缺少的東西(歷史)，正是老舊的芬威球場最寶貴的資產。

(中時電子報)