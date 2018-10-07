萌柴陪主人完登谷關七雄 征服1萬2000公尺山岳

2018年10月07日 09:25 中時 陳世宗

台中市政府觀光旅遊局為推廣台中市和平區登山活動，今年邀請全國山友攀登谷關7雄為期半年活動，總計有105位民眾完登7雄！（陳世宗攝）

台中市政府觀光旅遊局為推廣台中市和平區登山活動，今年邀請全國山友攀登谷關7雄，為期半年的活動，總計有105位民眾完登7雄；其中1名叫阿財的日本柴犬，更陪伴著主人蔡俊源一路勇登谷關7雄令人感動。配合觀旅局舉辦谷關好湯溫泉祭活動，局長陳盛山頒贈完登證明，向完成1萬2000公尺攀登的健壯勇士們表示肯定，表揚完登者堅定不拔正向精神，也為和平區山岳觀光留下美麗的紀錄。

位在台灣中部谷關風景區分布於大甲溪兩側的七座中級山，包含八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山被統稱為「谷關7雄」，每座山四季各有無與倫比的美麗，廣受山友喜愛，但民國88年921地震及民國93年的72水災重創谷關後，谷關七雄漸為山友淡忘。

市府為重現山岳風采，於今年初規畫「台中市和平區登山推廣活動」，活動為期半年（107年1月至6月），受到各方民眾熱烈迴響，活動總計有105位民眾完登7雄，另102位完登3雄，重新領略谷關山岳壯闊的魅力。

觀光旅遊局昨天在谷關進行完登頒贈儀式，特邀請辛苦完成7雄攻頂的民眾共聚一堂，並由陳盛山頒贈完登證明，表揚完登者堅定不拔的正向精神。其中現場最令人注目的是一隻叫阿財的日本柴犬，牠一路陪伴著主人完登谷關7雄，可說是這次最強的勇腳。

主人蔡俊源表示，阿財今年5歲，平日就愛跟他一起爬山，在爬谷關7雄還跑得比主人快，相當活潑，也希望透過這次機會，替阿財尋覓女朋友。蔡俊源表示，這次很開心能夠和大家一起完登谷關7雄。

陳盛山強調，市府近年積極推廣和平及谷關地區的觀光發展，除積極促成谷關與日本及韓國各大知名溫泉區結為姊妹湯，建立良好互動關係及合作交流，並進一步推廣登山健行活動，希冀引領國內外旅客走訪和平及谷關風景區，親近山岳及暖湯，感受本市山城慢生活的美好。

(中時 )