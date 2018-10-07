萌柴陪主人完登谷關七雄 征服1萬2000公尺山岳

蔡俊源表示，阿財今年5歲，平日就愛跟他一起爬山，在爬谷關7雄還跑得比主人快，相當活潑！（陳世宗攝）

友善列印
中時
陳世宗
台中市政府觀光旅遊局為推廣台中市和平區登山活動，今年邀請全國山友攀登谷關7雄為期半年活動，總計有105位民眾完登7雄！（陳世宗攝）

台中市政府觀光旅遊局為推廣台中市和平區登山活動，今年邀請全國山友攀登谷關7雄，為期半年的活動，總計有105位民眾完登7雄；其中1名叫阿財的日本柴犬，更陪伴著主人蔡俊源一路勇登谷關7雄令人感動。配合觀旅局舉辦谷關好湯溫泉祭活動，局長陳盛山頒贈完登證明，向完成1萬2000公尺攀登的健壯勇士們表示肯定，表揚完登者堅定不拔正向精神，也為和平區山岳觀光留下美麗的紀錄。

位在台灣中部谷關風景區分布於大甲溪兩側的七座中級山，包含八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山被統稱為「谷關7雄」，每座山四季各有無與倫比的美麗，廣受山友喜愛，但民國88年921地震及民國93年的72水災重創谷關後，谷關七雄漸為山友淡忘。

市府為重現山岳風采，於今年初規畫「台中市和平區登山推廣活動」，活動為期半年（107年1月至6月），受到各方民眾熱烈迴響，活動總計有105位民眾完登7雄，另102位完登3雄，重新領略谷關山岳壯闊的魅力。

觀光旅遊局昨天在谷關進行完登頒贈儀式，特邀請辛苦完成7雄攻頂的民眾共聚一堂，並由陳盛山頒贈完登證明，表揚完登者堅定不拔的正向精神。其中現場最令人注目的是一隻叫阿財的日本柴犬，牠一路陪伴著主人完登谷關7雄，可說是這次最強的勇腳。

主人蔡俊源表示，阿財今年5歲，平日就愛跟他一起爬山，在爬谷關7雄還跑得比主人快，相當活潑，也希望透過這次機會，替阿財尋覓女朋友。蔡俊源表示，這次很開心能夠和大家一起完登谷關7雄。

陳盛山強調，市府近年積極推廣和平及谷關地區的觀光發展，除積極促成谷關與日本及韓國各大知名溫泉區結為姊妹湯，建立良好互動關係及合作交流，並進一步推廣登山健行活動，希冀引領國內外旅客走訪和平及谷關風景區，親近山岳及暖湯，感受本市山城慢生活的美好。

(中時 )

40多歲台男挑戰聖母峰 罹高山症… 成功挑戰金氏世界紀錄！ 1303 台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。