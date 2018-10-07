成功挑戰金氏世界紀錄！ 1303 台Gogoro快閃台北橋

2018年10月07日 09:28 中時 陳大任

自從《Gogoro Owner Club》在2016年首次舉辦台北橋快閃活動，Gogoro機車瀑布的影像讓人留下深刻的記憶，Gogoro 今年首度結合車主社團，號召總計1303名車主參與，於今（7日）再次快閃台北橋，成功獲得「最大規模電動機車遊行」的金氏世界紀錄，上千台的Gogoro通過台北橋形成壯觀的機車瀑布，象徵電動機車已成為不可抵擋的趨勢。

Gogroo 資深行銷總監陳彥揚表示：「很高興Gogoro 一路走來已經擁有了十萬名車主，今日我們集結了全台廣大的車主，在台北橋以零排放、低噪音方式，一起見證電動機車已經正式成為未來潮流，也非常謝謝所有的車主一同成為這場寧靜革命的參與者，留下相當具歷史意義的一個重要時刻。」

自2017年開始，就有車主自行號召匯集超過500台Gogoro集結台北橋呈現最寧靜的電動機車瀑布，開始讓台北橋有了不一樣的面貌。今年度，超過1303台的 Gogoro 於凌晨在三重幸福水漾公園區停車場集合，一同集結跨越台北橋，下橋後即沿著民權西路、民權東路進行大規模遊行，打破「最大規模電動機車遊行」的歷史數字，創造出全新的金氏世界紀錄。最後車隊抵達台北市政府廣場前，共同用 Gogoro 排下十萬數字圖像，象徵企業發展達到全新的里程碑。

(中時 )