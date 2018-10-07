保存久=含防腐劑？調查60款超商麵包大揭密

2018年10月07日 09:41 中時電子報 戴安瑋

網路流傳已久的「超商麵包都添加很多防腐劑，才能保存那麼久，最好不要吃」但《食力》蒐集7-11、全家、萊爾富等3大超商所販售之60種麵包，發現超商麵包賞味期多是3天，少數水含量低的才會訂為7天，再查成分標示，所有麵包皆沒有添加防腐劑成分，之所以能保存時間久，秘密是控制麵包的水分含量，以及採用密封包裝。

至於部分民眾質疑超商麵包放置2星期仍不見其腐敗，《食力》表示，其實細菌與黴菌的滋生，不一定能明顯地觀察出來，這些麵包表面看起來無恙，內部可能已經有微生物的滋生，因此若已過期太久仍不建議食用。

《食力》指出，蒐集7-11、全家、萊爾富等3大超商所販售之60種麵包，確認其背後的成分標示，發現所有麵包皆沒有添加防腐劑的成分，這點確實與3大超商的官網聲明相同，此外查詢2008～2016年底抽驗超商麵包的結果也皆未檢出防腐劑。

讀者一定會疑惑，若不是依靠防腐劑的功效，為什麼超商麵包的保存期限會比較久呢？《食力》說，秘密就在控制其水分含量，以及採用密封包裝。也就是超商麵包在研發的過程中，就經過麵包師傅反覆的研究與嘗試，才能研發出降低其水含量後依舊能兼顧美味的麵包。

《食力》表示，超商麵包都是由中央工廠所生產製造，擁有大規模與標準化的生產線，員工在進入生產線前必須先穿上防塵衣，並套上拋棄式頭套、口罩與鞋套，再將身上的灰塵去除，避免身上的灰塵與細菌污染生產線，而在生產麵包的過程，也必須不斷以食用級酒精消毒手部，再加上麵包經過180～230°C的高溫烘焙，即可減少其所含的微生物。

此外，生產完的麵包放涼1～2小時後，會立即使用密封包裝避免微生物進入，並填充氮氣以減緩其氧化的速度，某些水含量較高的麵包則會再放入乾燥袋，維持麵包的品質。

(中時電子報)