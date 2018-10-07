屏東》蘇清泉婦援會成立 馬英九站台籲贏回屏東

2018年10月07日 10:14 中時 潘建志

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉婦女後援會6日成立，包括前總統馬英九、吳敦義主席夫人蔡令怡、立委柯志恩、總部主委簡太郎等人都前往站台力挺，現場擠進千餘人，氣氛非常熱烈。支持者說，屏東縣民進黨執政20年卻愈來愈差，一定要換人做做看。

蘇清泉表示，總部成立後支持者熱度大爆發，很多鄉親都說感受到屏東要變天的感覺。國民黨是做事的政黨，反觀民進黨因意識形態讓農民失去大陸廣大市場。他當選縣長後首要就是拚經濟，經費都要拿來做建設而不是放煙火，讓屏東人都有錢賺。

馬英九表示，他剛從高雄韓國瑜的後援會場子趕過來，高雄場人山人海，讓人感到高雄要變天了，現在這股「韓流」漫延到屏東，蘇清泉氣勢已急起直追，呼籲國民黨一定要自強要團結，要把屏東、高雄以及所有的縣市贏回來，台灣才有希望。

他說民進黨執政後，兩岸關係搞不定，農產品滯銷，讓農民苦不堪言；他強調蘇清泉是個做事的人，卸任立委後仍持續關心屏東地方事，發現農產滯銷就協助拓展大陸的通路，幫農民解決問題，所以縣長要選蘇清泉，幫屏東找出路。

立委柯志恩表示，民進黨在屏東執政20年，經濟愈來愈差，鄉親必須北上找工作，人口不斷流失，看不到希望，所以一定要換黨換人做，屏東才有改變機會。

(中時 )