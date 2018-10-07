屏東》蘇清泉婦援會成立 馬英九站台籲贏回屏東

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉（右）婦女後援會6日成立，包括前總統馬英九、吳敦義主席夫人蔡令怡（左2）、立委柯志恩（左3）等人都前往站台力挺。（潘建志攝）

友善列印
中時
潘建志

國民黨屏東縣長參選人蘇清泉婦女後援會6日成立，包括前總統馬英九、吳敦義主席夫人蔡令怡、立委柯志恩、總部主委簡太郎等人都前往站台力挺，現場擠進千餘人，氣氛非常熱烈。支持者說，屏東縣民進黨執政20年卻愈來愈差，一定要換人做做看。

蘇清泉表示，總部成立後支持者熱度大爆發，很多鄉親都說感受到屏東要變天的感覺。國民黨是做事的政黨，反觀民進黨因意識形態讓農民失去大陸廣大市場。他當選縣長後首要就是拚經濟，經費都要拿來做建設而不是放煙火，讓屏東人都有錢賺。

馬英九表示，他剛從高雄韓國瑜的後援會場子趕過來，高雄場人山人海，讓人感到高雄要變天了，現在這股「韓流」漫延到屏東，蘇清泉氣勢已急起直追，呼籲國民黨一定要自強要團結，要把屏東、高雄以及所有的縣市贏回來，台灣才有希望。

他說民進黨執政後，兩岸關係搞不定，農產品滯銷，讓農民苦不堪言；他強調蘇清泉是個做事的人，卸任立委後仍持續關心屏東地方事，發現農產滯銷就協助拓展大陸的通路，幫農民解決問題，所以縣長要選蘇清泉，幫屏東找出路。

立委柯志恩表示，民進黨在屏東執政20年，經濟愈來愈差，鄉親必須北上找工作，人口不斷流失，看不到希望，所以一定要換黨換人做，屏東才有改變機會。

(中時 )

高雄》七大因素恐讓民進黨慘敗！… 高雄》阿扁幫兒子站台會被抓回去…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。