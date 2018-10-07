高雄》阿扁幫兒子站台會被抓回去？ 新勇哥物語探討

2018年10月07日 10:20 旺報 林瑞益

前總統陳水扁將於10月28日為兒子陳致中的前鎮、小港競選總部成立晚會站台，會被抓回去關嗎？《新勇哥物語》的虛擬角色小勇表示，致中說他也不知道。

勇弟說，10月3日法務部長蔡清祥在立法院答覆藍委質詢為什麼讓阿扁趴趴走時說：「我相信陳前總統，以他的高度智慧和他的法律素養，應該知道紅線在哪裡？」問題是紅線劃在哪裡？阿扁也不知道！

勇哥表示，法務部劃的紅線有時並不清楚，有時又移來移去，有沒有踩紅線，標準認定不一，初一、十五不一樣，實在無所適從。

勇弟回答，像10月5日中監的人奉部署之命再度訪視阿扁，如果阿扁要參加10月10日國慶大典及10月28日陳致中競選總部成立大會，則無轉寰空間，意思就是要抓回去。但《新勇哥物語》54期曾說，為致中參選站台，因為3月17日為致中初選民調所辦的溫暖挺正義晚會，阿扁上台代表91高齡的媽媽送好彩頭給致中，被認定違規，今後為致中站台將不被核准。台上父子擁抱將成絕響。也難怪阿扁真的不知道紅線劃在哪裡。

《新勇哥物語》也探討媒體過去對此的報導，指「陳致中若參選，阿扁可站台」。3家媒體的相同報導會是假的嗎？印證三年多來，可不可以，變來變去，紅線又劃在哪裡？

小勇說，10月28日致中競選總部成立晚會，阿扁決定為致中站台，已有被抓回去的最壞打算。抓一個阿扁，將有更多的阿扁站出來。阿扁不能為致中站台，成千上萬的阿扁們代替阿扁繼續為致中站台直到當選好嗎？！

(旺報 )