國道9車追撞6送醫 警方支援也遭殃

2018年10月07日 10:13 中時 吳敏菁

撞擊力道之大到讓箱型車也變形。（吳敏菁翻攝）

國道一號北上187公里王田路段，7日凌晨4時47分，發生6部轎車、小貨車連環追撞，國道巡邏車前往處理，警車才停妥，又遭兩部自小客車連環追撞，慘上加慘，釀成9車連環車禍，綿延車陣，被撞成一團團的爛鐵，6人送醫。

這起超級連環撞大車禍，宛如打保齡球，轎車全被撞爛了，清晨駕駛菜車要到市場的貨車司機表示，事故發生時，天色暗矇矇，發現有車子停在內車道上，要剎車已經來不及，一頭撞上後，隨後車尾也受到猛烈撞擊。

巡邏車前往處理連環車禍時，也被後方來車追撞。（吳敏菁翻攝）

緊接著砰砰聲不斷，一波波撞擊震盪，一直衝擊而來，不久警鳴車大響，消防隊前往救援。司機、乘客下車來，簡直慘不忍睹，車道常常一大段，都成了廢鐵展示，轎車被撞損的嚴重，6人送醫幸好沒有生命危險，拖吊作業還在進行中。

國道1號9車連環車禍，轎車撞成一團爛鐵。（吳敏菁翻攝）

國道3隊交通組長賴協駿表示，國道巡邏車抵達混亂現場，正停好車，準備要擺放交通錐，不料後方一輛小客車疑似未注意前方狀態向前追撞前方一輛小客車再推撞巡邏車，又造成3輛車事故，員警腳扭傷暫無大礙，詳細肇事經過還尚待進一步釐清。

(中時 )