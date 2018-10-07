MLB》太空人逆轉印地安人 2連勝聽牌

太空人先發投手寇爾7局失1分獲得勝投。（美聯社）

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中時電子報
太空人布瑞格曼連兩戰開轟。（美聯社）

太空人7日再度擊敗印地安人，美聯分區系列賽2連勝取得聽牌優勢，印地安人陷入絕境。太空人此役輪到先發投手發威，寇爾(Gerrit Cole)力扛7局失1分，12次三振K得對手七葷八素，率領太空人以3-1獲勝。

兩隊比分差距不大，但是太空人寇爾超乎尋常的勇猛基本上已決定了勝負，他季後賽12K零保送的成績亦是大聯盟45年來的第一人。印地安人在寇爾手中走過24人次，其中21人被解決，只有3人擊出安打，包括林鐸(Francisco Lindor)的陽春炮，攻下印隊唯一1分。

印隊先發投手卡拉斯柯(Carlos Carrasco)苦撐5局沒失分，他第6局退場時其實還是勝投候選人。可惜接替的安卓米勒(Andrew Miller)沒能擋下壘上的兩位跑者，被太空人岡札勒斯(Marwin Gonzalez)一棒撈回2分，這2分全算在先發投手卡拉斯柯頭上，讓他從勝投變成敗投。7局下，太空人布瑞格曼(Alex Bregman)又補上1發陽春炮，連兩戰開轟。

印地安人雖是美聯中區冠軍，但對上太空人顯得力不從心，兩場合計僅敲出4支安打，反觀太空人兩場狂敲21安，其中還有5支是全壘打。歷來在主場2連勝聽牌的球隊，有89%可以順利晉級，背水一戰的印地安人只能期望第3戰回到主場能夠重新振作。

(中時電子報)

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