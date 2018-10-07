蔡明亮、坂本龍一釜山共進早餐 風雨無阻奔映後

2018年10月07日 11:18 中時 潘鈺楨

酒店臨海面臨大風大雨。（汯呄霖提供）

戲院來了不少觀眾。（汯呄霖提供）

蔡明亮、李康生、坂本龍一進行映後座談。（汯呄霖提供）

蔡明亮導演與李康生的新作《你的臉》，6日在釜山影展進行放映。蔡明亮跟坂本龍一約在酒店的33樓用早餐，由於遇到康芮颱風，整棟樓搖搖晃晃，還發出嘎嘎的聲音，讓蔡明亮覺得：「恐怖又刺激，但我們很開心，又見面了。」

他記得上回偶遇是在美麗寧靜的麗都島海灘，這次則是玻璃外是洶湧狂瀾，「我與坂本終於有機會坐下閒聊，第一件事就是詢問我大學時最鍾愛他的一首曲子，後來一直沒找到，我哼了旋律，他馬上就記起自己一張廿年前的CD，那是以沖繩民謠為靈感創作的三味線曲，一旁他的妻子空里香馬上從手機找到放出來，還有那熟悉的封面。」

《你的臉》昨天下午1點放映，酒店臨海、風大，有交通管制，眼看去不了戲院了，還好接待坂本的工作人員分趟送他們到戲院。途中工作人員拿下掛在身上的識別証，要他和李康生簽名留念，沒想到兩張識別證，一張是工作人員的，一張竟是金智奭先生的，「她說金先生是她的人生導師，金先生去年過世後，她就把金先生留下的證件掛在身上，『你們在上面簽名，他應該會非常高興』。」

蔡明亮說，此行回來釜山，想跟李康生一起去看看金智奭的墓，「太想念他，也捨不得他，來到沒有金智奭的釜山影展，感覺怪怪的，整個就是若有所失，但想到他那強大的愛電影及愛護電影人的精神，還是忍不住要飛奔釜山。」

即使颱風天戲院仍然客滿，好在最後一行人趕上映後Q&A，蔡明亮對觀眾說「大家別問問題了，讓我和坂本聊聊合作的過程比較有趣吧」，透露他的電影一直沒配樂，直到《你的臉》花了二十幾年，才找到坂本龍一。他很年輕的時候就己經是坂本的大粉絲，跟坂本合作簡直像在做夢，「我寄給他影像，沒有說明，也沒有要求，一個月後他回我十二首曲目，只附了一句『你可以只用一分鐘或都不用，我都覺得好』，結果我幾乎全用了！」

坂本對觀眾說，他為這麽多電影作過配樂，只有兩位導演對他完全不要求，「一位是大島渚 一位是蔡明亮。」

(中時 )