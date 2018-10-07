高雄》韓國瑜要吸引北漂選民 民調衝高成關鍵一環？

圖為國民黨高雄市長參選人韓國瑜（中）8月時受台北市議員參選人游淑慧（左）與張斯綱（右）邀請，造訪北市內湖區新明路「戰瑜弄」。（資料照,張鎧乙攝）

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中時電子報
／綜合報導

高雄市長選情呈現拉鋸，國民黨參選人韓國瑜鎖定北漂青年將是勝負關鍵，喊出拚經濟、為高雄子弟找到回家路。韓國瑜究竟能不能打動北漂游子回鄉投票，始終是外界關注焦點。有名網友認為，韓國瑜要吸引北漂，一定要把民調衝起來超越陳其邁，那才真的有效。

韓國瑜在選戰期間南北奔走，為的就是要爭取約50萬北漂高雄人回高雄投票給他，因此韓國瑜在網路上的人氣一路狂飆，聲勢也持續上漲。民進黨高雄市長候選人陳其邁日前也找來多名「北漂」打拚的高雄年輕人談高雄的好，未料影片公布後，卻引發網友正反兩極評價。

有名網友在PTT發文指出，除了錢跟時間之外，吸引北漂們回去投票的動力是什麼，他認為應該是「信心」。他說目前韓國瑜的民調大約輸3%，約4萬5千票，對北漂們來說，沒有什麼動力回去投票，因為大家會心想輸4萬多票，不可能會有這麼多北漂回去投票，韓國瑜也就沒有希望若，如果回去投票還是輸了，不就浪費錢跟時間，因此年輕人們會沒有信心回去投這一票。但該網友說若韓國瑜民調贏2%，大約3萬票，北漂們會覺得似乎真的有翻轉的可能，回去投票的意願相較也就高一點。因此他認為韓國瑜要吸引北漂的話，一定要把民調衝起來超越陳其邁，那才真的有效，即便只是領先1%也好，也要讓北漂看見逆轉的可能，才有動力回去投票。

對此，有網友認為「可以看DPP會不會繼續自爆 感覺機率蠻高的」、「想改變就會回家 這也是國民黨第一次有人敢大聲呼籲北漂年輕人回家投票」、「北漂這次要回歸了」，不過也有網友不認同，並表示「我北漂 我投廢票」、「北漂就一定投給韓喔」、「北漂的搞不好覺得北部住起來舒服 怎樣都懶得回去勒」、「差3%都覺得會輸懶得回去了 贏3%不會都贏了懶得回去嗎？」

(中時電子報)

文章來源：PTT

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