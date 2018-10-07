向工商界要錢 洪孟楷轟蔡政府：當自己山寨大王？

國民黨文傳會副主委洪孟楷。(圖／本報資料照，姚志平攝)

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中時電子報
/綜合報導

雙十國慶將至，本該是舉國同慶，但傳出蔡政府為了國慶宣傳影片籌資，由行政院秘書長卓榮泰親自致電，向國內特定工商團體指定捐款100萬元。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷表示，蔡政府本已針對國慶活動編列經費，現向工商界伸手，分明是把自己當成要人民留下買路財的「山寨大王」，巧立名目收取不樂之捐。

據《蘋果日報》報導，日前接獲爆料指出，立法院長蘇嘉全透過卓榮泰親自致電工總、商總、全國中小企總等七大工商團體，要求各認捐100萬元，並續請行政院副發言人丁允㳟提供「文化總會帳戶及收據」。卓榮泰則回應，他跟七大工商團體聊的過程，他們都很樂意「集體這樣做」。

洪孟楷今在臉書砲轟，受捐款單位是預算不受監督的文化總會，他不禁質疑，這是為國慶、為自己還是為選舉？他認為，此舉難免啟人疑竇。洪提及，自蔡政府上任後，不斷去中華民國化及去國旗化，如今卻用國慶的名目向工商界要捐款，這是假愛國還是真愛國，路人皆知。

洪指出，行政院用任何名目向人民伸手，就已經是「不樂之捐」，被踢爆後卻又反指大家樂意，蔡英文政府是劃地為王收過路費？「越是離譜的行徑一爆再爆，這樣的政府只會越失民心、得不償失」。

(中時電子報)

文章來源：洪孟楷臉書

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