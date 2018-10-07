災情慘！印尼飆1649死還有千人失蹤　英女王捐款救難

2018年10月07日 11:10 中時電子報 何宜玲

印尼蘇拉威西島強震海嘯後，災情慘重。倖存者在瓦礫堆中搬出家當。(圖/美聯社)

上月28日印尼蘇拉威西島(Sulawesi)發生規模7.5強震後，引發巨大海嘯，襲捲在當地海灘節戲水的遊客，至今已釀1649人喪生。由於當地土壤液化嚴重，造成搜救困難，至今仍有超過千人被埋在瓦礫堆中，尚未被成功挖掘出來，災情相當慘重。英國白金漢宮日前證實，女王伊莉莎白二世趕緊自掏腰包，響應捐款救助印尼受災戶。

根據英國《都市日報》(Metro)報導，白金漢宮證實，女王已向急難救助委員會(DEC)提出申請，希望幫助印尼倖存的受災戶。目前為止，該會已籌得800多萬英磅的救災資金。

Thousands of people homeless, a growing death toll, and not enough rescuers to search for the missing. Al Jazeera reports from the Indonesian island of Sulawesi.



Latest updates: https://t.co/LAWzUv5LHc pic.twitter.com/19QbBsRsix — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 4, 2018

Footage shows survivors walking through the debris and devastation caused by an earthquake and tsunami on Sulawesi Island, At least 1550 were killed. https://t.co/IPKKfzTkaE pic.twitter.com/NoJfSTx2YK — ABC News (@ABC) October 6, 2018

印尼發生地震海嘯後，進入第10天。外界相當擔憂當地救援人員的生命安全，因為許多腐爛的屍體恐怕引起傷寒、霍亂等疾病，但是除了已知1649人喪生以外，至今仍有超過千人下落不明。這些受難者恐怕仍埋於瓦礫堆中，救難隊員必須盡快將僅存生命跡象的人們搜救出來。因此印尼官員表示，救援人員正在接種疫苗，以避免爆發傳染病。

至於受災最嚴重的地區，當地可能直接開挖「萬人塚」掩埋屍體。

根據官方數據指出，印尼仍有7.1萬人在國內流離失所。目前得知有6.6萬座房屋倒塌，以平均每個家庭5名成員計算，大約將近35萬人因為房屋倒塌，失去安全住所，最後無處可去。

報導並未指出英國女王捐贈的實際金額，但是這並非女王第一次在國際災難中自掏腰包捐款。她曾在2004、2013年，分別向印度海嘯受害者和菲律賓颱風災民捐贈了大筆款項，去年又向東非飢民捐款援助。

(中時電子報)