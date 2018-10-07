Kolas辯稱有資格接受法扶 宅神： 不違法 但要不要臉呢？

行政院發言人谷辣斯．尤達卡被指控濫用法扶資源，她在臉書貼長文喊冤。（中央社）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

貴為立法委員卻濫用法扶資源，現任政院發言Kolas遭外界大加撻伐！昨日她在臉書回應說，自己是原住民，依法有資格接受法扶，這社不會因為她是立法委員而不受非原民歧視。對此，宅神朱恒反問，當然是不違法，但要不要臉呢？

Kolas申請法扶告前法扶律師的消息曝光，傳言黨內同志也覺得太難看，社會惡評更排山倒海，稱其行徑是民進黨最佳豬隊友。

Kolas昨傍晚在臉書上發布千字澄清文。她表示，難道當官的不會被歧視？這是大家的刻板印象。原住民，不會因為她的薪水較高而不受非原民歧視，不會因為她是立法委員而不受非原民歧視，對原民女性的種族歧視、性別歧視無所不在。……歧視無所不在，我需要尋求真正可以為原住民提供協助的單位，來幫原住民。那是我依法並依照此服務要點尋求救濟的原因與目的。

對於Kolas 昨日千字文回應，朱學恒今在臉書續批她，「簡單的比喻，黃安用健保治病，立委用法扶告人，當然是不違法，但要不要臉呢？」朱學恒還譏諷Kolas，身為行政院發言人是個前科犯也就算了，還自己鬧新聞，很想紅就是了。

不論是Kolas或宅神臉書，網友一面倒痛批Kolas作為，「人不要臉，天下無敵」、「吉了！反正你找律師不用錢！」、「這麼有錢還好意思請法扶，都拿去買酒了？」、「丟原住民的臉，我們才沒有這麼沒出息」、「立委薪資每月19萬500元…妳真的好意思請法扶律師幫妳訴訟？」、「一審行情才六萬，為了區區六萬，賠了形象。」、「在台灣不要臉就贏了，這是台灣社會的真理。」、「這是假新聞，只有民進黨才是對的」、「停車場全部空蕩蕩的，不代表你可以停殘障車位」。

(中時電子報)

文章來源：Kolas Yotaka 臉書

文章來源：朱學恒臉書

影》太猥褻？他排隊跳舞惹怒悍妞… 2018時代騎輪節 逾5000車友齊聚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。