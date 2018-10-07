Kolas辯稱有資格接受法扶 宅神： 不違法 但要不要臉呢？

2018年10月07日 11:05 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

貴為立法委員卻濫用法扶資源，現任政院發言Kolas遭外界大加撻伐！昨日她在臉書回應說，自己是原住民，依法有資格接受法扶，這社不會因為她是立法委員而不受非原民歧視。對此，宅神朱恒反問，當然是不違法，但要不要臉呢？

Kolas申請法扶告前法扶律師的消息曝光，傳言黨內同志也覺得太難看，社會惡評更排山倒海，稱其行徑是民進黨最佳豬隊友。

Kolas昨傍晚在臉書上發布千字澄清文。她表示，難道當官的不會被歧視？這是大家的刻板印象。原住民，不會因為她的薪水較高而不受非原民歧視，不會因為她是立法委員而不受非原民歧視，對原民女性的種族歧視、性別歧視無所不在。……歧視無所不在，我需要尋求真正可以為原住民提供協助的單位，來幫原住民。那是我依法並依照此服務要點尋求救濟的原因與目的。

對於Kolas 昨日千字文回應，朱學恒今在臉書續批她，「簡單的比喻，黃安用健保治病，立委用法扶告人，當然是不違法，但要不要臉呢？」朱學恒還譏諷Kolas，身為行政院發言人是個前科犯也就算了，還自己鬧新聞，很想紅就是了。

不論是Kolas或宅神臉書，網友一面倒痛批Kolas作為，「人不要臉，天下無敵」、「吉了！反正你找律師不用錢！」、「這麼有錢還好意思請法扶，都拿去買酒了？」、「丟原住民的臉，我們才沒有這麼沒出息」、「立委薪資每月19萬500元…妳真的好意思請法扶律師幫妳訴訟？」、「一審行情才六萬，為了區區六萬，賠了形象。」、「在台灣不要臉就贏了，這是台灣社會的真理。」、「這是假新聞，只有民進黨才是對的」、「停車場全部空蕩蕩的，不代表你可以停殘障車位」。

(中時電子報)