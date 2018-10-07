美到吸毒也要朝聖! 中市舊站前廣場啟用逮1毒蟲

柯姓男子前往台中車站廣場散心兼朝聖，沒想到，攜帶安非他命被逮送辦。（陳淑芬翻攝）

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台中市車站前廣場連結車站2樓大平台在1日啟用通行，廣場剛完工造景新穎、視野遼闊，頗吸引人。40歲柯姓毒蟲當天中午騎機車前往，散心兼朝聖，沒想到，警方發現他形跡可疑趨前盤問，查出他攜帶安非他命，被依違反毒品危害防制條例送辦。

台中車站舊站前廣場工程，設置舖面、植栽綠化及周邊區域道路及人行道調整、無障礙通路等設置，開放廣場及車站歷史建物前廣場，新站2樓的大平台於1日開通啟用與舊站廣場連結相通，廣場景觀造景新穎視野寬闊。

台中車站廣場剛完工啟用，造景新穎視野遼闊頗吸引人。（陳淑芬翻攝）

第一分局繼中派出所警員當天中午12時許，發現柯男將機車騎進建國路、台灣大道一段口的車站廣場人行道，停妥機車後，還坐著抽菸看風景，可疑的是他的身體竟似常不自覺地顫抖而趨前盤查。

柯男自知難逃，向員警坦承吸有安非他命及吸食器，並主動交出。警方調查，柯男有毒品前科，持有0.3公克結晶體，初驗呈甲基安非他命陽性反應。

柯男供稱，他只是聽說新車站很美麗，才騎車來兜風，看風景。他是毒品戒治人口，曾去勒戒所勒戒，但生活壓力很大導致他仍戒不掉毒品，不料，出門散心竟遇到員警查緝被逮。

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(中時 )

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