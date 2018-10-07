汪小菲曝曾救回大S一命：那一刻，想死的心都有

汪小菲和大S結婚8年，感情依舊幸福甜蜜。(圖／翻攝自汪小菲微博)

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中時電子報
／綜合報導
汪小菲曝差點目睹老婆死在自己面前。(圖／翻攝自微博)
汪小菲幫大S人工呼吸救回她一命。(圖／翻攝自微博)
汪小菲曝和大S感情與日俱增原因。(圖／翻攝自微博)

汪小菲和大S結婚8年，感情依舊幸福甜蜜，6日是大S的生日，她發微博不是替自己慶生，而是幫老公新書宣傳，還強調「別特別祝福我」，不過汪小菲仍曬出兩人相擁親額頭合照送祝福，甜蜜畫面羨煞不少人，其實，看了汪小菲新書，能在他的文字中看出對大S真實的愛，幸福模樣。

大S生下二胎兒子汪希箖時，曾癲癇發作昏迷，一度呼吸心跳停止，還記憶斷片，忘了生下孩子，雖然鬼門關前走一遭，但她仍已輕鬆態度看待，笑說「我兒子選我當媽，一定是因為我是他上輩子的殺父仇人」，不過，對於汪小菲來說，卻是難忘的惡夢，因為他差點目睹老婆死在自己面前。

汪小菲在書中透露，大S在月子中心時，突然抽搐起來，且沒有呼吸，當時病房只有他，要找醫生來需要3至5分鐘，他終於體會到什麼是絕望，他認為必須馬上做抉擇，因此決定馬上幫老婆做人工呼吸，終於救回大S一命，他回憶起當時情況，「那一刻，我想死的心都有了」，所以看著兒子都會希望他將來要對媽媽好一點。

而汪小菲也透露，認識大S時，只覺得她文靜、溫柔，但相處久了，才發現她很有主見、内心倔强，有時任性可愛，有時又很成熟，因為她的神秘感，讓他至今仍捉摸不定大S的想法，不過這正是她的魅力所在，也是兩人感情與日劇增的原因。

(中時電子報)

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