通緝犯不打自招 員警也嚇傻了

2018年10月07日 11:17 中時 馮惠宜

警方在車內查獲惡魔咖啡包、搖頭丸、K他命等毒品。 （馮惠宜翻攝）

台中市30歲陳姓男子多年前曾因持有毒品遭警查獲，由於本身從事服裝零售業四處擺攤，居無定所未收到開庭文書而遭通緝，平時行事相當低調，未料因交通違規遭警盤查而讓通緝犯身分曝了光，陳男誤以為被警方盯上，直接向員警坦承自己是通緝犯，隨後警方又在車內查獲惡魔咖啡包、搖頭丸、K他命等毒品。

台中市警察局保安警察大隊特勤中隊3名員警，於10月1日下午3時許，行經台中市北屯區北平路，見一輛白色轎車紅燈超越停止線且形跡可疑，特勤員警上前盤查，駕駛陳男見警自爆自己因案遭通緝，讓員警愣了一下，經以警用電腦查證陳男是因毒品案在104年就遭台中地方檢察署通緝在案。

在查證過程中還發現陳男車內不斷散發出K他命味，直覺車內應該還藏有毒品，果不其然隨後在車內發現惡魔咖啡包3包（19.72公克）、搖頭丸7包（16.98公克）、K他命（19.72公克）、口舌錠（1.82公克）等毒品，陳男見事證明確只好坦承警方所查獲的毒品為自己所有，又稱毒品是今年過年前買來施用的，因居無定所，就將毒品直接藏在車上，全案將陳男解送台灣台中地方檢察署歸案並依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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(中時 )