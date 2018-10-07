2018時代騎輪節 逾5000車友齊聚中市府熱鬧開騎

2018時代騎輪節逾5000車友，齊聚中市府熱鬧開騎！（陳世宗攝）

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台中市長林佳龍等人鳴笛下開騎，挑戰100公里自我挑戰賽！（陳世宗攝）

「2018時代騎輪節」7日在台中市政府前廣場盛大登場，超過5000人在市長林佳龍鳴笛下開騎，挑戰100公里自我挑戰賽。「騎出健康、快樂、美好人生！」林佳龍表示，今年時代騎輪節邁入第四屆，市府會持續規劃自行車活動、擴大建置iBike租借站，讓台中市成為市民日常生活就能運用自行車休閒、運動的城市。

今天清晨林佳龍在市府副秘書長郭坤明、觀光旅遊局專委曹忠猷陪同下，前往活動為選手加油打氣，鳴笛後眾人自台中市政府浩浩蕩蕩出發，時代騎輪節總監Andy、OSEOUS執行長Wax、捷安特總經理鄭秋菊也一同到場加油。活動會場更舉辦1000名兒童PushBike競賽，氣氛熱鬧。

「哇！好壯觀！」林佳龍說，市府連續4年舉辦「時代騎輪節」活動，因為台中市是單車城市，擁有最好的自行車產業與品牌、最好的運動選手為國爭光、喜歡自行車運動的市民朋友，以及超過300站的iBike租借站，並進入第二階段300站建置目標，期待台中市成為大家日常生活就能運用自行車休閒、運動的城市。

林佳龍指出，今年「時代騎輪節」從府前廣場出發，規劃串聯大肚山中科園區、清泉崗機場、藍色公路等知名景點的100公里路線，盼選手挑戰自我的同時，也感受台中之美。

由台中市政府運動局、觀光旅遊局、知名輪組品牌OSEOUS及單車時代主辦的「2018時代騎輪節」，今年邁入第四屆為讓更多中部車友參與盛事，以單車嘉年華會形式舉行，並以台中市政府作為起點及終點，行經大肚山中科園區至中部空中門戶清泉崗一帶，並一路至海線的大甲、大安一帶，享受秋季的海線風情。

(中時 )

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