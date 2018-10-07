高雄》扁擬為陳致中站台「有被抓回去的最壞打算」

2018年10月07日 11:26 工商 崔慈悌

保外就醫的前總統陳水扁將踩司法紅線？陳水扁今天在「新勇哥物語」中透露，中監日前訪視他，告知若出席國慶大典或為陳致中站台「就是要抓回去」。不過他說，10月28日陳致中競選總部成立晚會，他決定為陳致中站台，「已有被抓回去的最壞打算」。

陳水扁今天透過「新勇哥物語」，以「10月28日阿扁為致中前鎮小港競選總部成立晚會站台會被抓回去嗎？」為題貼文表示，參選高雄市議員的陳水扁之子陳致中，10月6日上民視「新聞觀測站」節目，主持人胡婉玲詢問10月28日將舉行競選總部成立晚會，陳水扁前總統會站台嗎？陳致中說他也不知道！

10月3日法務部長蔡清祥在立法院答覆藍委質詢為什麼讓阿扁趴趴走時說：「我相信陳前總統，以他的高度智慧和他的法律素養，應該知道紅線在哪裡？」但陳水扁表示，「問題是紅線劃在哪裡？阿扁也不知道！」

他說，法務部劃的紅線有時並不清楚，有時又移來移去，有沒有踩紅線，標準認定不一，「初一十五不一樣，實在無所適從！」

陳水扁透露，10月5日11點中監的人奉部署之命再度訪視陳水扁，如果扁要參加10月10日國慶大典及10月28日陳致中競選總部成立大會，則無轉寰空間，「意思就是要抓回去」。

他說，3月17日陳致中初選民調所辦的溫暖挺正義晚會，陳水扁上台代表91高齡的媽媽送好彩頭給陳致中，被認定違規，今後為陳致中站台將不被核准。「台上父子擁抱將成絕響。也難怪阿扁真的不知道紅線劃在哪裡！？」

他引述前法務部長羅瑩雪的話指稱，考量人情，如果扁是幫兒子陳致中站台，網開一面。也可接受採訪。陳水扁也引用中天、中時等媒體的報導，認為法務部三年多來，「可不可以，變來變去，紅線又劃在哪裡？」

陳水扁強調，10月28日陳致中競選總部成立晚會，「阿扁決定為致中站台，已有被抓回去的最壞打算」。他說，抓一個阿扁，將有更多的阿扁站出來。並喊話「阿扁不能為致中站台，成千上萬的阿扁們代替阿扁繼續為致中站台直到當選好嗎？」

(工商 )