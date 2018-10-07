誤打倒車擋撞人還砸車 毒蟲派出所旁鬧事被逮

行車糾紛竟演變成砸車風波，屏東麟洛黃姓及林姓兩名嫌犯，持球棒當街狂砸2部汽車達4分多鐘，被警方依毀損現行犯逮捕。（潘建志翻攝）

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屏東縣麟洛鄉公所旁路口6日有2名黑衣男子，持球棒當街狂砸2部汽車達4分多鐘，嚇得路過民眾紛紛閃避，離譜的是，事發地點離派出所不到200公尺遠。警方接獲報案後，到場立即壓制黃姓及林姓兩名嫌犯，依毀損現行犯逮捕，兩嫌因行車糾紛竟演變成砸車風波。

警方調查，事發地點為麟洛鄉中山路與民族路口，當時林嫌駕駛自小客車在路口等紅燈，黃嫌坐在副駕駛座，林嫌供稱不小心打到倒車擋，車子直接撞到後方由高男駕駛的自小客車的保險桿，高男按一聲喇叭示警，竟引起林嫌不悅。

黃嫌及林嫌持球棒，在離派出所不到200公尺遠處狂砸汽車。（潘建志翻攝）

林嫌馬上將汽車迴轉故意再對著高男的汽車撞擊，心有不甘的兩嫌隨即下車，拿著球棒對高男的汽車瘋狂敲打，砸了4分多鐘直到精疲力竭才罷手，所幸高男躲在車上，玻璃也沒破，並未受傷。事後影片被po上網，網友紛紛譴責兩嫌的暴力行為。

警方接獲報案後立即啟動快打部隊，員警趕到現場壓制住拿球棒砸車兩嫌，依毀損現行犯逮捕，也在林嫌車上查獲K他命毒品3.75公克及毒品咖啡包3包29.57公克，訊後依毀損、毒品等罪將兩人移送法辦。

警方接獲報案後趕到現場，依毀損現行犯逮捕兩人。（潘建志翻攝）

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(中時 )

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