NBA》渡邊雄太變英雄 爆冷領軍灰熊延長險勝

日籍前鋒渡邊雄太7日貢獻11分、3籃板，幫助灰熊延長險勝溜馬。(美聯社)

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中時電子報

6日才在出戰老鷹熱身賽嘗到生涯首場NBA球賽滋味的日籍前鋒渡邊雄太，隔天就變灰熊致勝英雄！渡邊雄太7日先在正規賽最後7秒投進追平三分球，更在延長賽包辦4分，幫助灰熊109比104擊退溜馬，取得熱身賽第2勝(1敗)。

畢業於喬治華盛頓大學的渡邊雄太，新球季跟灰熊簽下雙向合約，更在先前的世界盃男籃資格賽代表日本隊表現優異，沒想到6日才在熱身賽首次出場亮相，且沒任何得分進帳，渡邊雄太7日就拿11分、3籃板，更幫灰熊辛苦搶勝。

渡邊雄太這次挑戰NBA之旅，早就受到日本媒體高度關注，日本記者更把灰熊主場記者席快要擠爆，更有不少日本球迷到場聲援，當渡邊雄太在正規賽還剩7秒投進打板三分球，幫助灰熊追成94平，全場觀眾也替他歡呼慶賀。

來到延長加賽，渡邊雄太順勢繼續先發上場，他先表演了強勢切入上籃取分，接著又在中距離投進，幫助灰熊持續穩住領先局面，最後他替補打了20分41秒，投7中5，含三分球投2中1，精采的表現也讓他成為賽後採訪對象。

「當教練告訴我，要我執行正規賽最後一擊，我只想好好做到他的要求，那一球或許有點幸運，但幸好我投進了，」渡邊雄太說，「沒想到今晚我可以打這麼久的時間，很感謝教練、隊友與現場觀眾的支持，我會繼續努力！」

(中時電子報)

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