《翻爆旺美食》肉控非吃不可～全台必啃雞腿飯底加啦！

2018年10月07日 11:40 中時電子報 綜合報導

◎鐵鍋料理 嫩煎雞腿香滋滋

近年鐵鍋料理流行，花蓮「翹宇宙Fun Space」餐廳知名的迷航鐵鍋飯，用燒熱的鐵鍋，以中溫嫩煎去骨雞腿，保留住食材原汁，並選用花蓮富里米，在地小農蔬菜及南瓜濃湯，燒熱的鐵鍋保持每一口的食材熱度，不但吃的到健康還能吃到美食新鮮原味。

◎超值雞腿 吃過才算淡大人

大學周邊向來是美食一級戰區，對擁有2萬多名師生的淡江大學來說，能在這美食戰國地帶屹立20年的老店，絕對有令人激賞的招牌美食，位於淡大巷弄內的平價快餐店「陳媽媽的店」，又大又好吃的香酥雞腿，搭配3樣豐富配菜，一碗只賣85元，不知已擄獲多少大學生的心。

◎吃得時尚 便當店走文青風

號稱桃園最文青便當店的品悅食堂，是一群8年級生一同創立的便當店，店內充滿濃濃文青氣息的輕工業風格，搭配美美的乾燥花牆，不但吃個便當也能當網美，店內主打的雞腿飯更是香酥爽口、大塊多汁，令人回味無窮。

◎燒炙焦香 吉村雞腿真厚工

南投市「吉村」烤排飯，標榜「新鮮現烤，堅持美味」，雞腿先滷過後，再以木炭燒烤，淋上獨家醬汁後，香氣四溢，吸引舊雨新知聞香而來；老闆林顯譽說，店內所有的餐點主食都是現烤，雖然「厚工」，但是很多客人就愛這一味！

◎中西合併 香酥雞腿會牽絲

雲林縣北港鎮洋房餐廳的焗烤香酥雞腿飯中西和併，整隻大雞腿香烤後放在焗烤飯上，再灑上義式香料，雞腿香酥不膩、焗烤飯充滿乳酪香味，吃起來滿口雞肉香還會「牽絲」，讓人一口接一口，是店內的人氣餐點之一。

◎獨門祕方 霸王雞腿能噴汁

台東「東之園草袋飯」的雞腿，是用加上腿排的骨腿，以獨家祕方醃漬，再用獨門祕法下鍋油炸，不僅分量巨大，而且外皮金黃酥脆，肉質軟嫩多汁，令人吮指，雖然店址不在市中心， 每天仍有不少忠實客戶光顧，吃起來飽足又過癮。

(中時電子報)