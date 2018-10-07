MLB》田中將大好投領軍 桑契斯雙響炮轟垮紅襪

2018年10月07日 11:46 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

洋基隊捕手桑契斯(Gary Sanchez)此役單場雙響炮、4打點。（美聯社）

洋基隊7日靠著桑契斯(Gary Sanchez)單場雙響炮、貢獻4打點，尤其7局上的3分炮一舉將領先拉開為5分差，另有先發投手田中將大5局僅失1分的表現，最終洋基隊以6比2擊敗紅襪隊，雙方在美聯分區系列賽戰成1比1平手。

賈吉(Aaron Judge)1局上就揮出本季季後賽第3發全壘打，洋基率先收下1比0領先。下一個半局桑契斯也補上1發陽春炮，2出局後紅襪先發投手普萊斯(David Price)連續投出2次四壞保送，又被麥卡勤(Andrew McCutchen)擊出帶1分打點的安打，普萊斯就此退場，洋基領先來到3比0。

隊友在賽事前段就攻下3分領先，田中將大也在投手丘上展現壓制力，他只在4局下挨了波格茲(Xander Bogaerts)1發陽春炮而失分，總計5局使用78顆球，被擊出3支安打包含1發全壘打，投出4次三振與1次四壞保送，僅失1分為責失分。

洋基7局上又有攻勢，桑契斯逮中E.羅瑞格茲(Eduardo Rodriguez)的外角偏高速球，揮出1發直擊場外的超大號3分炮，領先來到6比1。紅襪只在7局下靠著莫蘭(Mitch Moreland)、金斯勒(Ian Kinsler)2支安打追成2比6，最終以4分差落敗。

紅襪先發投手普萊斯此役1.2局被擊出3支安打就包含2發全壘打，投出2次四壞保送沒有三振，失3分皆為責失分，球隊最終落敗，普萊斯生涯季後賽10場先發一勝難求。

(中時電子報)