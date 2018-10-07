台南》高思博競選總部成立 朱立倫站台：這次南部要改變

2018年10月07日 12:05 中時 曹婷婷

高思博競選總部成立，現場推出３顆大西瓜，由高思博拍走，象徵西瓜滾蛋。（曹婷婷攝）

現場多名受到不公不義對待的市民代表站出來，共同為自己的未來爭取幸福。（曹婷婷攝）

高思博父親高育仁（戴墨鏡者）全程在台下搖旗讚聲。（曹婷婷攝）

國民黨台南巿長參選人高思博競選總部7日成立，姐夫、新北巿長朱立倫南下為高思博披彩帶助選，他讚高思博有勇氣，「你不是綠旗，拚生拚死都不知道選票在哪？」但話鋒一轉強調這次不一樣，他說，昨天去高雄輔選，高雄人說「派什麼瓜都一樣」，高雄人要改變要拚經濟，所以要投韓國瑜，台南也需要改變就要投高思博。

高思博競選總部上午在台南市東區成立，現場湧進約6000人，高思博一路跟支持者握手、簇擁下進場，隨後小跑步「衝上台」，象徵要衝到市長大位，父親高育仁、吳伯雄全程坐在台下揮舞旗子。

高思博競選總部主軸定調「台南人的怒吼 小市民站出來」，找來多位「受害」民眾控訴政府，包括淹水、反年改、空汙、登革熱、南鐵東移等災戶，高思博痛陳台南過去執政不力例子，疾呼「台南改變好不好？」、「我們讓台南翻轉好嗎？」

高思博說，台南過去在民進黨執政下，民眾過得很不好，台南不滿的民意就像悶鍋中的沸水，即將爆開，民眾都渴望改變，這次是20多年來最好的一次機會，要讓「西瓜滾蛋」，翻轉台南，經濟要「博」起，台南要勝利，要用選票把台南贏回來、把台南經濟贏回來。現場也推出3顆大西瓜氣球，由高思博拍打西瓜，象徵西瓜滾蛋。

高思博並影射黃偉哲只是派系的魁儡，在立法委員任內，逐漸從貪便當這種小貪，變成出賣國人健康的大貪，台南市政府不能再落入這樣的人手裡，同時也指虧雞福來爹很crazy，大家雖感到出一口氣，但千瘡百孔的市政問題，他一項都沒有辦法解決。

高思博向鄉親承諾，當選巿長他要讓65歲老人免繳健保費。要廣設公托，補助私托。要設置台南科學園區溪北分區、汽車零件及螺絲螺帽3個產業園區、創造10萬個工作機會，與200億的產值跟商機，讓年輕人不必再北漂到台北討生活！還要把明年漲81%的房屋稅擋下來，並將前2年違法超收的稅，退還給巿民。

(中時 )