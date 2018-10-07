NBA》從場外打到街頭？JR怒嗆史馬斯假摔王

2018年10月07日 12:12 中時電子報 黃及人

7日在場上跟塞爾提克後衛史馬特爆發衝突的J.R.史密斯，似乎想讓戰火從場外延燒到街頭，因為他在賽後聽到史馬特放話兩人場外見，竟然發推回嗆，「跟我在街頭見，別在該死的場外！」甚至大罵史馬特根本就是聯盟假摔王。

「史馬特想在這種局面展現強硬，然而他的假摔次數領先全聯盟，你不可能假摔那麼多次，然後還想表現強硬，他今天根本不是來打球的，」史密斯賽後表示，「我怎麼可能想跟史馬特打架而罰款，我連刺青罰款都不願意了。」

其實史密斯跟史馬特之間早有恩怨，兩人過去在場上爆發多次衝突，這次史馬特趁著史密斯不注意，從後方偷襲他的頭部，只算發洩累積已久的情緒，要不是塔圖、洛席爾兩名塞爾提克隊友把史馬特抱住摔倒，恐怕兩人早已開幹。

史馬特賽後強調自己並沒做錯，一切只是為了保護隊友，「我做了該做的事，假如先爆發衝突的人是我，我的隊友也會做同樣的事，這太瘋狂了，尤其是我被驅逐出場，我承認我推了他，但他先推了貝恩斯，一切後果我會負責。」

塞爾提克中鋒荷福德則是怒批史密斯刻意製造衝突，「史密斯總在場上做出一些沒有必要的事情，他才是引發這次衝突的人，我認為他才該被驅逐出場！」看來等到新球季正式開打，塞爾提克與騎士的對決，必定再次充滿火藥味。

(中時電子報)