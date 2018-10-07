喚回藍營基本盤熱情 丁守中國旗趴現場氣勢驚人

2018年10月07日 12:14 中時電子報 綜合報導

為喚回藍營選票與熱情，國民黨台北市長參選人丁守中在國慶前夕首場造勢大會不辦電音趴，改辦「把中華民國撐起來」愛國旗活動。這場在青年公園舉辦的國旗趴吸引上千人參與，在場群眾撐起國旗雨傘，揮舞手中小國旗，高唱國歌和國旗歌，氣勢驚人。丁守中也說，中華民國要振衰起蔽，就要從贏回首都市長開始。

丁守中辦公室 提供

他並強調，中華民國的國旗捍衛著台灣、保衛每個人安定的生活，我們都是在國旗下成長、創造台灣經濟奇蹟和繁榮發展。但當前局面讓民眾憂心，民進黨政府享受民主果實後卻違法亂紀，用各種手段傷害國家，要捍衛中華民國、捍衛民主，就要靠大家站出來，有所行動。

丁守中辦公室今天舉辦國旗趴活動，為造勢活動打頭陣，號召大家一起高舉國旗，捍衛中華民國。現場旗海飄揚，支持群眾也不斷呼喊「中華民國萬歲」，到處可見國旗陽傘、氣球、貼紙、別針，氣勢驚人。以國軍退役官兵為主體的八百壯士捍衛中華協會也發出動員令，一起到場挺丁守中。

丁守中辦公室 提供

丁守中在一片國旗海中也說，唯有喚起國家意識，贏回首都市長，才能牽制無能的政府。尤其民進黨再這樣惡搞下去，將來國家在國際間會越來越被邊緣化，兩岸之間衝突越來越大，生活受到威脅，因此號召大家撐起國旗、掛出國旗，捍衛中華民國。未來丁守中當市長，也絕對讓青天白日滿地紅國旗永遠飄揚台北。

丁守中近日來造勢密集，昨晚起聲音突然沙啞，說話吃力，但仍積極參與各項活動拜票。上午黨主席吳敦義與立委蔣萬安也特地參與丁守中中山區後援會成立大會協助造勢，現場吸引約800名支持者到場力挺，葉林傳、王浩、林亭君與陳炳甫等四名議員參選人也都出席，展現團結氣勢，現場高呼當選聲不斷。丁守中則保證當選後加速台北都更和建設，也會推動照顧長輩和協助年輕人就業成家。

吳敦義致詞則稱許丁守中是台大教授，學而優則仕，同時從擔任立委開始，不但品德好且忠於國家，是從來沒有幹過壞事的參選人，值得各界肯定託付，將丁送進北市府。蔣萬安也表示，看到現場很多支持者，讓他很感動，尤其丁守中對台北市政已推出完整計畫，像如何落實中山區都更、幼兒托育等政見都非常清楚，希望民眾投給自己的未來，不要忍受繼續空轉4年。

(中時電子報)