全國群英會桃園同場較勁 中市環保志工隊大獲全勝

2018年10月07日 12:42 中時 陳世宗

全國環保志(義)工群英會於6日在桃園市國立體育大學展開，來自全國22個縣市、近2,000位志工代表隊齊聚一堂，台中市80位優秀志工所組成的代表隊也不負眾望，發揮環保創意與生活環保知識，在「環保啦啦隊」、「環保金頭腦」、「環境保衛戰」及「資源分類王」等4類競賽項目大獲全勝，為台中歷屆參賽成績最好的一次，與桃園市及彰化縣並列全國第一。

「107年度全國環保志(義)工群英會」今年在桃園舉辦，代表隊成員皆是經過各縣市初賽脫穎而出的一時之選，昨日總統蔡英文及環保署署長李應元也特別到場為活動揭開序幕，也為全國環保志(義)工加油打氣。

環保局長白智榮表示，今年台中市代表隊由全市607隊志工小隊經初選後，山海屯市組成4小隊、80位成員參加，分別有豐原區豐田環保志工小隊、南區西川里環保志工小隊、神岡區溪洲環保志工小隊及清水區下湳環保志工第2小隊。在4項競賽中獲得「環保啦啦隊」加油表現獎、「環保金頭腦」獲得第3名、「環境保衛戰」及「資源分類王」皆獲得優勝。

由豐原區豐田環保志工小隊組成的「環保啦啦隊」，以花博吉祥物為元素結合環保資源回收的造型最為吸睛，展現活力精神讓大家認識台中環保志工外，也為台中花博宣傳，邀請全國環保志工11月3日起一同來台中「聆聽花開的聲音」。

白智榮表示，台中市環保志工隊已有607隊、2萬5,120位志工，志工長期付出完成推動資源回收、登革熱防治以及社區環境清潔等多項環保任務。今年台中志工代表隊更發揮團隊合作精神獲得佳績，80位的代表隊成員，犧牲休息時間集訓團練的精神，令人欽佩，並持續推廣生活環保盼與民眾共同營造舒適、潔淨環境的宜居城市。

(中時 )