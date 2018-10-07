貿易戰開打後 美對中貿易逆差仍創新高

2018年10月07日 12:26 旺報 林永富

美國向大陸發起貿易戰，據美國商務部當地時間10月5日公布的統計數字，今年8月，在與美國的商品及服務貿易中，大陸順差386億美元，為歷史上單月最高值。其中，僅商品一項，順差即達344億美元。

美商務部說，今年8月，美國外貿總逆差為532億美元；美國出口比前一個月下降0.8%，進口尤其是汽車和手機增加了0.6%。今年前8個月貿易赤字總額為約3910億美元，比去年同期增加8.6%。

有報導指相關數字有可能為美國總統川普的政策起推波助瀾的作用。他的懲罰性關稅政策的理由之一就是美方在對中貿易中的巨大逆差。他視這一逆差是一種不公平貿易關係的表現。根據美方提供的數字，去年美國對中貿易赤字為3750億美元。

美國商務部也稱，今年8月，美國與墨西哥和加拿大的貿易赤字亦創紀錄。與墨西哥的貿易逆差從55億美元擴大至創紀錄的87億美元。

此外，美國8月份出口下降至2094億美元，其他出口下降的項目包括原油和石油產品。受消費品和汽車進口的推動，美國8月份進口增加至2627億美元。

中國國際經濟交流中心副總經濟師張永軍對《大公報》說，這組數據充分說明，通過打貿易戰、提高關稅措施的辦法，解決不了貿易逆差的問題。商務部研究院國際市場研究所副所長白明也說，美國經濟有所好轉，所以自然會溢出更多的消費需求。這也從另一個角度說明，貿易保護主義根本不足以阻擋美國的消費。白明還說，實際上美國對外界的依存度也很高，美元是國際貨幣，很多國家拿到美元，必然會向美國出口商品。

(旺報 )