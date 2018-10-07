英媒：大陸禁廢令發威 美國轉「剝削」東南亞

2018年10月07日 12:24 中時 楊家鑫

大陸去年7月宣佈禁止進口4大類24種「洋垃圾」，一年多時間過去取得顯著成效。英國《衛報》報導稱，根據「綠色和平組織」調查，禁令出台後，大陸昔日的進口垃圾重要來源地美國，其塑膠垃圾正在大幅湧向東南亞地區的發展中國家。報告稱，美國正在「剝削」(exploiting)那些缺乏監管制度的發展中國家。

大陸觀察者網引述《衛報》報導指出，國際環保機構「綠色和平組織」於當地時間5日發佈了一份調查報告稱，美國正在「剝削」那些缺乏監管制度來確保塑膠垃圾以環保方式處理的發展中國家。

報導稱，今年前6個月，美國出口的用於回收利用的塑膠垃圾中，有近一半被運往泰國、馬來西亞和越南等國。而去年一年，美國超過70%的塑膠垃圾是運往大陸與香港。大陸曾是世界上最大的可回收塑膠垃圾進口國，禁止進口外國垃圾後，使得許多西方垃圾出口國紛紛尋找出路。

「綠色和平組織」海洋運動負責人約翰·豪斯瓦表示，對美國和其他發達國家而言，含有有毒物質的垃圾常常是一個大問題，它們自己無法且不願處理。

報導指出，今年上半年，美國塑膠垃圾出口量同比下降1/3，從949789噸將至666780噸。對大陸的出口下降了92%，對香港的出口下降了77%。與此同時，美國今年對泰國的塑膠垃圾出口猛增近2000%，達到91505噸。美國對馬來西亞的出口增長273%，達到157299噸，而對越南的出口增長46%，達到71220噸。

報導稱，在談到美國對東南亞地區國家出口塑膠垃圾大幅增加時，加拿大安大略理工大學能源系統與和科學學院副教授丹尼爾•霍恩韋格表示，這確實給人一種機會主義的印象，隨著時間的推移，這些國家會打擊垃圾進口與加工。

總部位於華盛頓的廢料回收工業協會國際事務高級主管阿蒂娜·蕾妮·阿德勒則反駁稱，美國塑膠垃圾行業「沒有向東南亞傾倒垃圾」，因為這種材料在東南亞擁有「合法的市場」。

(中時 )