長榮787交機一波三折 波音南卡廠難得曝光

2018年10月07日 12:36 中時 陳祐誠 ／美國查爾斯頓報導 ／美國查爾斯頓報導

波音為了把全球零件送到南卡羅來納州組裝，與長榮航空合作打造超大型貨機。（陳祐誠攝）

長榮航空引進全台首架波音787客機，交機過程一波三折，從7月一路延到10月初，原先敲定要在美國西雅圖舉行交機，卻因颶風侵襲，儀式臨時改到南卡羅來納州的查爾斯頓，也讓當地的波音787工廠難得曝光。

波音公司從2008年起，陸續拿下南卡羅萊納州的波音787零件供應鏈，並在北查爾斯頓（North Charleston）廠區興建占地約3.53萬坪的787最終組裝廠，之後又陸續擴建，新增飛機塗裝機棚、輔助建物等，目前廠區有近11.25萬坪的飛機組裝空間。

目前波音有6500名工作人員在查爾斯頓廠區作業，這裡也是波音研究複合材料的重鎮，科學家、工程師與技師利用最先進的實驗室進行研發。此廠還有波音最強的IT資訊團隊，向整個企業提供支援，這支團隊特別聚焦在精密的資料分析，讓波音瞭解來自飛機性能資訊與生產運作等龐大資料組的意義，以及為了追求影響極大化必須如何進行改善。

波音南卡廠是全世界唯一包含787從頭到尾完整生產設備的廠區，原始的複合材料儲存在冷凍庫中，直到準備進行生產時才會取出使用，以保持原料的新鮮。除了自己生產零件，也接受來自日本、義大利等國的機體結構，在此進行組裝，包括樑、柱、地板、結構架，以及管線、導管與系統線路等次結構體。

為了把全球的零件送到南卡羅來納州組裝，波音公司與長榮集團合作打造超大型貨機（LCF, Large Cargo Freighter），由波音747-400改裝而成。

波音公司指出，787的建造方式有別於傳統，若零件採海運方式運回美國，將大幅增加波音787的生產時間與成本，若採空運方式，運送時間將從1個月縮短為1天。

波音南卡羅萊納最終組裝廠的技工，將787夢幻客機的各部份進行結合組裝，接上機翼，並完成飛機所有的細部與細節，包括功能性測試，然後再把完成的飛機送進塗裝彩繪機棚。完成塗裝彩繪後，新飛機將進入飛行線，油箱注入燃油，然後首次開啟發動機進行運作。

(中時 )