港拒簽英媒記者工作簽 陸外交部：關主權事務外國無權干預

2018年10月07日 12:40 中時 楊家鑫

英國《金融時報》駐香港的亞洲新聞編輯馬凱(Victor Mallet)簽證到期未獲續簽，外界認為，原因在於他以香港外國記者會副主席的身份，主持了港獨人士的演講。對此，大陸外交部駐香港特別行政區特派員公署7日回應稱，簽證是一國主權範圍內的事務，任何外國無權干預；大陸《環球時報》也發表社評稱，簽證是典型的主權權力，當不予續簽時，是可以不做解釋的。「少一個馬凱，香港的言論自由不會受損。」

大陸新華社報導指出，針對《金融時報》記者馬凱香港的工作簽證未獲續簽，英國外交部要求香港政府解釋是否違反基本法。大陸外交部駐香港特區特派員公署發言人7日回應稱，簽證是一國主權範圍內的事務。香港特區政府根據「一國兩制」和《基本法》，有權就是否批准在港工作簽證延期申請作出決定。大陸中央政府堅定支援特區政府依法處理有關事務。任何外國無權干預。

中共黨媒《人民日報》旗下《環球時報》則發表社評「少一名英國記者，香港就，『內地化』了？」指出，有些媒體宣揚馬凱續簽被拒將對駐港外國記者產生「寒蟬效應」，並顯示香港正在「中國內地化」。

社評稱，給誰簽證以及給誰續簽，這是典型的主權權力。當不予續簽時，是可以不做解釋的。「馬凱那麼聰明，他應該自己反思，他在香港做了什麼與其他外國記者不一樣的事情。」

文章批評，大陸記者也有在外國不被延長簽證的情況，比如多名新華社記者2016年曾在印度被拒續簽。而大陸只要不給哪個西方記者簽證，馬上就會被西媒引申到「言論自由」上，這種指摘十分無理、粗暴。

社評強調，少一個馬凱，香港的言論自由不會受損。恰恰相反，言論自由有它的建設性領域，而馬凱損害大陸國家安全做法實為破壞言論自由原有的邏輯，加害這一原則。每個國家和地區都有自己的敏感處和堅守點，何為道義，何為政治正確，不能由西方說了算。

(中時 )