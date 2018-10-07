深澳電廠可能停建 3藍委要政府正視中部居民吶喊！

深澳電廠可能停建，國民黨台中市3立委江啟臣、盧秀燕、顏寬恒（由左至右），要求政府應正視中部居民的吶喊！（陳世宗攝）

友善列印
中時

行政院長賴清德宣布深澳燃煤電廠「有條件」停建，極有可能喊卡？台中市長參選人盧秀燕、競選團隊主委江啟臣、總幹事顏寬恒共同發布新聞表示，賴清德在蔡英文錯誤的能源政策下，對深澳燃煤電廠興建急轉彎，全國上下都會替北部居民感到高興，台中市民近年深受燃煤空汙之害更感同身受；但我們要問「政府真正在乎中部嗎？」

盧秀燕、江啟臣、顏寬恒3人藉此事件再次要求，蔡英文政府必須全面檢討現行的能源政策，正視中火超額發電北送的「台中困境」，中部居民面臨的健康風險危害，中央應該拿出實際的辦法來解決空污問題，平等對待中部居民；請還給中部清澈的藍天，讓下一代有健康成長的家園。

盧秀燕說，反空汙已是全民共識，更是中部居民共同心聲，蔡政府錯誤的能源政策造成嚴重的空汙危害，中部居民首當其衝，我們拒絕走回頭路，看到深澳燃煤電廠引起的反彈，每位中部居民都感同身受己所不欲勿施於人，我們都不願看到任何地方跟中部有同樣的情況。

盧秀燕認為，深澳燃煤電廠因民意壓力讓執政者政策急轉彎，代表政府仍然害怕人民的力量。「這是一個正視執政問題的機會」，既然深澳燃煤可急轉彎停建，中火也該停止超額發電北送，要求中央深刻反省錯誤，全面檢討能源政策，中部居民應受到平等對待！

江啟臣表示，台中空汙問題未解，蔡英文錯誤能源政策是始作俑者，林佳龍逃避的過客心態是無能幫兇！現今政府完全不尊重台電和經濟部原有的規畫，錯誤政策不僅讓台灣陷入缺電危機，連基本環境生存權都受到危害，「這個惡質政府竟然讓人民在燃煤和缺電當中，痛苦的二選一！」

顏寬恒認為，中火打算新增兩部天然氣機組，卻無法跟台中鄉親承諾讓相同發電量的舊有燃煤機組同步退役，未來若全部運轉恐雪上加霜，嚴重影響市民的生活環境和生命健康，「憑什麼這樣對待中部居民？」

盧秀燕、江啟臣、顏寬恒3人共同要求，中央應全面檢討現行草率能源政策，讓政策真正回歸專業，台中要脫離中火超額發電北送的「台中困境」；樂意看到北部有希望停建深澳燃煤電廠，但中部居民也應受到中央同樣重視和平等對待！全民都站在同一個天空下，呼籲全國不分地區的人民站在一起，對民進黨政府喊出「反空汙，救同胞！」，還給市民清澈藍天，讓下一代有健康成長的家園。

(中時 )

推廣國民自修 高級中等學校畢業… 沐白小農捐1000杯飲料 替金門家…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。