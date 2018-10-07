深澳電廠可能停建 3藍委要政府正視中部居民吶喊！

2018年10月07日 12:52 中時 陳世宗

行政院長賴清德宣布深澳燃煤電廠「有條件」停建，極有可能喊卡？台中市長參選人盧秀燕、競選團隊主委江啟臣、總幹事顏寬恒共同發布新聞表示，賴清德在蔡英文錯誤的能源政策下，對深澳燃煤電廠興建急轉彎，全國上下都會替北部居民感到高興，台中市民近年深受燃煤空汙之害更感同身受；但我們要問「政府真正在乎中部嗎？」

盧秀燕、江啟臣、顏寬恒3人藉此事件再次要求，蔡英文政府必須全面檢討現行的能源政策，正視中火超額發電北送的「台中困境」，中部居民面臨的健康風險危害，中央應該拿出實際的辦法來解決空污問題，平等對待中部居民；請還給中部清澈的藍天，讓下一代有健康成長的家園。

盧秀燕說，反空汙已是全民共識，更是中部居民共同心聲，蔡政府錯誤的能源政策造成嚴重的空汙危害，中部居民首當其衝，我們拒絕走回頭路，看到深澳燃煤電廠引起的反彈，每位中部居民都感同身受己所不欲勿施於人，我們都不願看到任何地方跟中部有同樣的情況。

盧秀燕認為，深澳燃煤電廠因民意壓力讓執政者政策急轉彎，代表政府仍然害怕人民的力量。「這是一個正視執政問題的機會」，既然深澳燃煤可急轉彎停建，中火也該停止超額發電北送，要求中央深刻反省錯誤，全面檢討能源政策，中部居民應受到平等對待！

江啟臣表示，台中空汙問題未解，蔡英文錯誤能源政策是始作俑者，林佳龍逃避的過客心態是無能幫兇！現今政府完全不尊重台電和經濟部原有的規畫，錯誤政策不僅讓台灣陷入缺電危機，連基本環境生存權都受到危害，「這個惡質政府竟然讓人民在燃煤和缺電當中，痛苦的二選一！」

顏寬恒認為，中火打算新增兩部天然氣機組，卻無法跟台中鄉親承諾讓相同發電量的舊有燃煤機組同步退役，未來若全部運轉恐雪上加霜，嚴重影響市民的生活環境和生命健康，「憑什麼這樣對待中部居民？」

盧秀燕、江啟臣、顏寬恒3人共同要求，中央應全面檢討現行草率能源政策，讓政策真正回歸專業，台中要脫離中火超額發電北送的「台中困境」；樂意看到北部有希望停建深澳燃煤電廠，但中部居民也應受到中央同樣重視和平等對待！全民都站在同一個天空下，呼籲全國不分地區的人民站在一起，對民進黨政府喊出「反空汙，救同胞！」，還給市民清澈藍天，讓下一代有健康成長的家園。

(中時 )