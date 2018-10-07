台北公開賽》楊博涵／吳玓蓉混雙飲很 無緣純本土組合首冠

楊博軒(右)和吳玓蓉無緣摘下今年台北羽球公開賽混雙冠軍。(資料照/中華羽協提供)

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中時電子報
／台北報導
楊博軒(左)和吳玓蓉(右)飲恨印尼組合，無緣獲得中華台北羽球公開賽冠軍。(陳筱琳攝)

(13:25更新，補充選手賽後說法)2018 YONEX 中華台北羽球公開賽今天進入最後一天，由於地主在女單有世界球后戴資穎晉級決賽、男雙陳宏麟/王齊麟和廖敏竣/蘇敬恒爭冠，以及混雙楊博軒/吳玓蓉爭奪混雙純本土組合首冠，一早就有球迷在台北小巨蛋外大排長龍等著進場，首先登場的混雙冠軍戰，楊/吳苦戰兩局，15：21、11：21敗下陣來，區居亞軍。

台北羽球公開賽混雙歷來台灣選手只有女將程文欣在2005和美籍選手吳俊明拿過冠軍，楊博軒/吳玓蓉是近15年來第二個闖進本賽混雙決賽的地主選手，更要挑戰純本土混雙組合首冠，可惜不敵大會第8種子、印尼組合普拉塞特亞/伊斯拉米。

賽後吳玓蓉表示，今天表現不太理想，被對手限制住，搭檔楊博軒則說：「這場決賽打起來綁手綁腳的，沒辦法執行太多進攻，被對手限制住。」

楊博軒和吳玓蓉都說，由於搭配時間不長，兩人都是以平常心來面對比賽，沒有預設目標，吳玓蓉補充：「雖然今天被安排在第一場出賽有點緊張，我們還是盡量以和幾場一樣的心情去面對，盡量為勝利努力，輸球的當下真的很惋惜。」

楊、吳未來是否繼續搭配混雙，兩人都說看後續教練如何安排。

印尼男將普拉塞特亞指出，賽前有看過楊博軒和吳玓蓉這次台北公開賽的比賽影片，因此特別針對兩人的特性去攻擊，而普拉塞特亞2011年世界青少年羽球錦標賽在台灣拿過混雙冠軍，這次台北公開賽又贏得和伊斯拉米搭配以來，兩人在世界羽聯超級300系列賽的最成績，普拉塞特亞說：「台灣給我的印象非常好，我很喜歡這裡，雖然現場很多觀眾幫地主搭檔加油，我很緊張，還是盡力去打好比賽。」

(中時電子報)

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