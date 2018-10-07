沐白小農捐1000杯飲料 替金門家扶兒童加油打氣

沐白小農捐1000杯飲料，鼓勵金門家扶兒童努力向學。（李金生攝）

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沐白小農金門家樂福店負責人陳正杰（右）和董事陳茂全（左）期待拋磚引玉，有更多善心人士和團體加入愛心隊伍。（李金生攝）

沐白小農沐場插旗外島金門，家樂福店首家門市今（7）日贈送金門家扶中心1000杯飲料，家扶學生憑90分以上的考卷，即可換得飲料1杯，期待藉此鼓勵大家努力向學外，也有更多社會善心人士、企業團體加入愛心隊伍。

總店在桃園市，主打健康食材和製程的沐白小農沐場，9月中旬跨海在金門家樂福展店營業，與當地民眾分享好口福，相當受到消費大眾歡迎，預期將對金門快速起步的飲料市場版圖，帶來新一波變動和影響。

沐白小農金門店負責人陳正杰和董事陳茂全2人，今相偕贈送金門家扶中心1000份的飲料，提供考試90分以上的家扶小朋友兌換，希望鼓勵大家好好讀書，也能喝到真正健康的好飲料。

陳正杰等人指出，品台餐飲公司將沐白小農產品引進金門，就是希望本地消費者也能喝到健康、好喝的飲料，該公司對飲料食材的選用相當講究，每天除熬煮珍珠、芋頭、茶以外，水果類飲品類也都是當日現榨，絕對值得信賴。

金門家扶中心主任李桂平代表接受，對沐白小農的用心和愛心十分感謝。他並表示，該中心目前扶助的學生有333人，預定12月間舉辦年度寒冬送暖活動，但因受到不景氣大環境影響，募款較往年更為困難，希望社會大眾和企業團體踴躍捐輸，讓扶助兒童感受社會的關懷和溫暖。

(中時 )

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