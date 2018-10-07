黃煌雄辭促轉會主委 宋楚瑜：應將張天欽移送

2018年10月07日 13:04 中時 張穎齊

促轉會前副主委張天欽應自比「東廠」，讓促轉會遭疑淪為民進黨的打手，而主委黃煌雄稱自己為解開政治僵持，6日宣布請辭。親民黨主席宋楚瑜今（7）日在基隆受訪表示，政府不是接受黃辭職就了事，而是要將張天欽免職、移送，並追究行政責任，給社會交代。

宋表示，他認識黃煌雄，看到黃請辭就表示黃自己曉得，若促轉會繼續用這種理念處理事情，那是會得不到人民的信任，當人民不信任時，過去受到委屈的人要怎麼討回公道，中央政府既然認定促轉會是超越政府、政黨的「超然」存在，那就要考慮如何重新檢討，不能敷衍了事。

針對張天欽自比「東廠太監」，宋楚瑜指出，張不能辭職就了事，應該要被免職、還要被移送，民進黨政府要追究張相關的行政責任，如今就是因為一直處理得不夠理想，才弄得大家對促轉會的公信力產生很大的質疑，雖然沒有要張坐牢那麼嚴重，但必須要向社會交代。

宋還說，促進轉型正義用意是要把過去在社會上不公平的事，加以平反、補償，讓大眾去相信有公正與公信，否則哪有能力去執行公權力，中央政府不是接受黃煌雄辭職就好像把事情處理完了，而是要針對促轉會的公正、公信去做處理。

宋認為，黃煌雄講得非常對，促轉會是透過調查、清理，讓過去受到委屈的人、事被平反，並尋求和解，而不是要去清算、鬥爭，就好比不是因為看到「納粹」過去胡作非為，我們便看到德國人時就用棍子打他們，這是兩碼子的事。

(中時 )