3200萬支安卓機將無法使用Chrome 網：不！我的童年

2018年10月07日 13:10 中時電子報 戴安瑋

Chrome應用中的最低API級別從4.1提高到4.4（KitKat），估約有3200萬支Android手機將無法再使用Chrome。翻攝Phone Arena

根據開發者網站XDA文件顯示，Chrome應用中的最低API級別從4.1提高到4.4（KitKat），這意謂著使用Android 4.1（Jelly Bean）作業系統的用戶將無法再使用Chrome，估計約有3200萬支Android手機將無法再使用Chrome。對此，網友說，「是要逼人掏錢買新手機」、「不！我的童年」

根據《蘋果日報》，目前在Android手機上安裝Chrome瀏覽器的，突破10億次數；Chrome應用中的最低API級別從4.1提高到4.4（KitKat），意謂著使用Android 4.1（Jelly Bean）作業系統的用戶將無法再使用Chrome，依Jelly Bean的3.2%佔比來看，約有3200萬支Android手機將無法再使用Chrome，至於什麼時候開始，尚未公布，不過，時間應快了。

報導指出，Google是在於鼓勵用戶升級手機作業系統至最新版本。

Android 4.1 Jelly Bean是在2012年7月10日推出，適用於Android的第一個穩定Chrome行動瀏覽器版本，於同年6月27日發布。

對此，網友表示，「是不能更新，又沒有說不能用」、「就跟電腦停止更新XP一樣..............狠快的配套也都不能使用了~都是要逼人掏錢買新手機」、「強制升級一定等級還行，不要像ios拼命拉高就好，畢竟只要能查資料就很好用了」也有網友說，「不！我的童年」。

(中時電子報)