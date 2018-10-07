閃耀凡星舞台展雄風 熱愛生命音樂現夢想

2018年10月07日 13:08 中時 陳世宗

舞台上除薩克斯風成員外，其他學習第二專長樂器的青少年們，也會一同演出呈現嶄新風貌。（陳世宗翻攝）

一場充滿「愛與希望」的公益音樂會，7日下午在台中市大墩文化中心隆重登場，強調「以愛之名．閃耀凡星」為主軸的溫馨音樂饗宴，將讓弱勢學童透過「凡星計畫」找到自己的夢想，進而提升自己的價值，勇敢追夢。

主辦單位財團法人熱愛生命文教基金會，是一個為幫助青少年提供品格教育、技能訓練、職場體驗，同時也讓孩子自我成長與激勵成就感的非營利團體。在2016與2017年期間，推出的「以愛之名．閃耀凡星」熱愛生命公益音樂會，除讓學習薩克斯風的「凡星之子」擁有演出舞台及展現學習成果之餘，還從中獲得成就感與自信心；也讓所有參與聆聽音樂會的孩子與社會大眾，藉由表演的青少年身上，得到激勵與鼓舞，進而勇於追尋自己的宏大夢想。

今日在舞台上，除薩克斯風的成員外，其他學習第二專長樂器的青少年們，也會一同演出，呈現嶄新風貌；主辦單位期待這場公益演出能獲得拋磚引玉的效應，鼓勵更多善心人士踴躍投入公益行動的善舉，並且透過社會大眾的支持力量，成為孩子們最堅強的後盾。

凡星計畫是針對社會上弱勢家庭之青少年而設計推出，據財團法人熱愛生命文教基金會執行長方嘉綺表示，期望這項計畫透過技能訓練得以開啟幼小心靈的夢想，因為學習音樂從遙不可及，乃至夢想實現，直到登上表演舞台，這就是真正人生大舞台的呈現。

方嘉綺指出，熱愛生命文教基金會藉由本次「以愛之名．閃耀凡星」公益音樂會，作為明年1月21日到1月30日環台公益音樂巡演的前哨站，先行開啟愛與溫暖的樂章，讓這些表演的青少年們，在環台表演期間；憑本次音樂會得到的回饋與自信，並將「愛與希望」渲染給榮民之家的長輩們及看守所的收容人們，實踐取之社會用之社會的理念。

(中時 )