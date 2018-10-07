MLB》洋基桑契斯拖拖拉拉 激怒紅襪投手

洋基捕手桑契斯敲出全壘打。（美聯社）

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中時電子報

洋基捕手桑契斯(Gary Sanchez)在美聯系列賽G2大發神威，一掃外界對他守備不力的批評，他以單場雙響炮回應教練團期待，打垮紅襪將系列賽扳成1勝1負，他的勇猛讓紅襪投手都很不爽了。

5局上，紅襪中繼投手貝瑞瑟(Ryan Brasier)對上桑契斯，當時他被攻佔一二壘，加上比數落後，心情很差。不巧碰到拖拖拉拉的桑契斯，每投一球他都要站出打擊區東摸西摸，那副要打不打的模樣讓貝瑞瑟看著心頭火起，他忍不住出聲叫桑契斯快點站回打擊區！

最後貝瑞瑟成功三振桑契斯，他不禁振奮揮拳，以為這可以讓桑契斯收斂一點了。不料憤怒的桑契斯7局上揮出一記3分炮，這一轟有479呎之遠，飛越紅襪球場左外野的綠色怪物，確保洋基的勝利。

這也多虧紅襪派出先發左投普萊斯(David Price)，因為右打的桑契斯正好就是普萊斯的剋星，生涯對決13打數6安打，其中5支是全壘打，還有11打點與4次保送，攻擊指數是恐怖的2.204。果然今日兩人一見面，桑契斯就立刻賞了普萊斯1發陽春炮。

除了洋基球迷之外，另一個最高興的人可能是球團總管凱許曼(Brian Cashman)，他在基襪大戰開打前就預測桑契斯會有好表現。「桑契斯在外卡戰打得很好，他是我們守護本壘的不二人選，我對他有信心。我相信在系列賽開打後，他一定能在攻守兩端繳出優秀成績。」

(中時電子報)

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