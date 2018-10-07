軍聞社再躍國際舞台！「On the way」獲國際攝影榮譽獎

2018年10月07日 13:06 中時 楊佳穎

台灣第一人！國防部軍聞社新聞官陳軍均上尉繼參與PX3（法國巴黎 Prix de la Photographie Paris 攝影大賽）榮獲銀牌獎肯定後，再度以拍攝我國特戰官兵年度行軍訓練新聞照片，獲得IPA國際攝影獎（International Photography Awards）榮譽獎，連獲兩項國際大賽肯定外，更將特戰官兵精實的訓練狀況揚名國際。

陳軍均將此參賽作品定名為「On the way」，盼表達在執行採訪任務時，隧道內特殊光線照映下，呈現特戰官兵在行軍時的精神與士氣，令在旁見證的他，為官兵責任心和榮譽心深感驕傲，因此選定該照片報名參賽。

PX3攝影比賽曾被譽為歐洲規模最大的攝影比賽，評選出優質作品後，得獎作品會將收錄在PX3年鑑中，並於巴黎展出；而陳軍均的作品「On the way」在獲得PX3銀牌獎肯定後，如今又獲IPA國際攝影獎榮譽，讓軍聞社再躍國際舞台。

IPA國際攝影獎（International Photography Awards）為攝影界具挑戰性的攝影獎項之一，每年都舉辦一次世界性的徵件，針對專業、非專業以及學生類別的攝影比賽；而國防部也在臉書專頁上公布這項好消息。

(中時 )