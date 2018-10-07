台北》續批柯文哲是liar 姚文智：白色力量已變白賊力量

民進黨台北市長參選人姚文智（中）7日為黨籍市議員參選人鍾佩玲（右）站台。（黃世麒攝）

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選舉時程逼近，民進黨台北市長參選人姚文智今馬不停蹄，接連參加4個市議員競選成立大會。姚受訪和致詞時都火力全開，重批柯在市政省錢、治水、活摘器官疑雲等都是十足的「liar」，甚至liar都不足以形容。姚文智也調侃，liar用台語說就是「白賊」，直言「白色力量已經變成白賊力量」。

姚文智今天有多個公開行程，並接連參加鍾佩伶、陳賢蔚、劉耀仁、王孝維等人的競總成立大會。由於《屠殺》作者葛特曼日前直指柯文哲是「liar」，姚文智近來也不斷以liar為梗，質疑柯文哲在各方面都是十足的騙子。

姚文智批評，柯文哲說他還債520億，但其實有440億是人民超收的稅金，還有283億是基金墊付，根本是A帳轉B帳，這就是liar。談及治水問題，姚也質疑，柯文哲也說過台北市78釐米之內就不會淹水，但上次的雨勢讓144處淹水，其中有99處都沒有達到78釐米的標準。

姚文智也指出，他跟賴清德一樣，相信柯過去行醫救人，也相信柯跟台大醫院沒做活摘器官，但他質疑柯出入中國18次，和那些被國際指控活摘器官的醫生把酒言歡，又密會中國前衛生部副部長、江澤明時代主導器官移植最核心領導人物黃潔夫。

姚說，柯辯稱和黃是老朋友，那到底知不知道中國發生活摘器官的事情，這才要說清楚，這是道德跟倫理問題。

姚文智也疾呼，若柯文哲敢公開指證中國大陸活摘法輪功器官的話，他願意就過去質疑柯兩岸立場的言論道歉。

姚在鍾佩玲競總時說，希望能在市議會讓鍾佩玲監督，並說如果他做不好，鍾也可以罵他是「liar」，鍾在台上有些尷尬，趕緊回說「不會啦！」

至於在劉耀仁競總大會時，劉則笑說「劉耀仁是你要的人，姚文智也是你要的人好不好？」強調讓市民要的人，都可以在市府、市議會替中正萬華打拚。

(中時 )

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