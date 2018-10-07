鍾易仲成立北區後援會 韓國瑜青年之友會千人力挺!

2018年10月07日 13:31 中時電子報 綜合報導

市議員候選人鍾易仲 提供

本(7)日韓國瑜青年之友會成立「韓國瑜青年戰隊」，鳳山區議員候選人鍾易仲一同成立北區後援會，吸引逾千名在地青年用行動表達對民進黨長期執政的失望與不滿，市長候選人韓國瑜蒞臨致詞時疾呼｢打造高雄全台首富｣，鍾易仲、蔡武宏等藍營青年議員候選人則率近20位青年跳「毛利戰舞」出陣亮相，向民進黨的不實抹黑、惡意中傷叫陣嗆聲，為正義壯聲勢，保韓國瑜順利過關！

七日上午，高雄在地年輕人特地成立韓國瑜青年之友會「青年戰隊」，一起當韓的分身，呼籲所有｢北漂青年｣與在地青年等少年輩支持韓，以及鳳山區議員候選人鍾易仲在內的所有國民黨籍優質青年議員候選人。「青年戰隊」由鍾易仲、蔡武宏等青年議員候選人領銜，率近20位青年跳「毛利戰舞」出陣亮相，展現國民黨許久未見的青年活力，並向民進黨的不實抹黑、惡意中傷叫陣嗆聲，希望民進黨打一場乾淨的選戰。

當天活動國民黨新生代出席踴躍，包括現任議員李眉蓁、黃香菽、徐榮延，蔡武宏、朱挺玗、陳若翠、邱于軒等議員候選人與青工總會、分會幹部全員到齊，前立委鍾紹和(鍾易仲父)、趙良燕、前議員錢俊皞，與多位里長候選人齊聚一堂，為鍾易仲拉抬選情。

議員徐榮延同時擔任鍾易仲競選總部主委，他表示自己從政多年，如今年紀有了該交棒給年輕人，觀察多年後他認同鍾易仲，因此｢傳賢不傳子」擔任主委幫忙，希望鳳山鄉親給年輕人鍾易仲表現的機會。

市長候選人韓國瑜到場隨即引起騷動，韓說18歲來高雄當兵，高雄卻是退步連連｢又老又窮」，3000億負債、數十萬北漂青年、大雨後五千坑洞，都嚴重凸顯高雄市政無能與衰敗，因此提出｢打造高雄全台首富」的概念，希望將政治留在台北，高雄專心拚經濟，讓高雄成為｢東西賣得出去，人才進得來｣的大都市，並呼籲青年人返鄉投票，一起支持藍營鍾易仲在內等優質青年候選人。

市議員候選人鍾易仲特別準備「毛利戰舞」亮相，象徵展開護瑜行動，保護韓國瑜免受民進黨選舉必備的｢奧步、謠言、抹黑｣的攻擊，並指出不容許高雄再發生走路工事件，希望在場青年要把外地工作的朋友Call回來投票。鍾說這次選情非常接近，青年選票就成為最後的勝負關鍵，哪一方多一位年輕朋友回來，誰就會勝出。因為不景氣，就業環境不好，太多青年成為北漂、竹漂、中漂，只要他們回來投票，韓國瑜就會過關。

(中時電子報)