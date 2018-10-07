你買了這牌手機殼嗎？ 當心詐騙!

2018年10月07日 13:43 中時 胡欣男

根據警政署165反詐騙諮詢專線統計，9月底最後1周，知名手機殼、周邊商品網購平台「DEVIL CASE」，共有23名消費者疑因網站個資外洩，遭詐騙集團以「解除分期付款」手法詐騙得逞，被通報為「高風險賣場」。台南陳姓學生日前接到詐騙集團假扮的自稱DEVIL CASE惡魔鋁合金手機殼客服人員來電，因此被詐騙15萬元，報案時欲哭無淚。

刑事局預防科表示，台中市何姓學生上周傍晚接到謊稱購物網站「DEVIL CASE」女性客服人員來電，指稱他先前購買手機殼，因超商店員操作疏失，多次誤刷條碼，致訊息回傳購物網站，帳號被下單12次，再來每個月均須付款新台幣6000元支付手機殼費用，客服對方要求他向銀行解除重複付款的問題。

何姓學生立刻撥打金融卡背面銀行客服求證但未接通，卻在5分鐘後，接到自稱華南銀行男性客服人員來電，聲稱只要提供相關資料即可解決，並要求何姓學生立刻到ATM操作，將帳戶全部餘額領出，於是何姓學生立刻按指示操作，領款至一半時，又接到銀行客服來電，稱他帳戶無法順利解除重複付款，須以現金存入指定銀行帳戶，何姓學生在操作現金存款3萬元入指定帳戶後，警覺對方要求有異，立刻報警。

台南陳姓學生也在上周同樣接到自稱「DEVIL CASE惡魔鋁合金手機殼」女性客服人員來電，以同樣解除分期付款的手法，共轉帳5筆，每筆3萬元至對方指定帳戶，遭詐騙15萬元後，驚覺該來電自稱郵政總局的電話與其所查詢郵局電話號碼不同，才知道遇上詐騙。

刑事局預防科指出，這類網購詐騙，通常是歹徒駭入賣場掌握被害人個資後，要求民眾至自動提款機前按指示操作，將錢轉進指定帳戶，提醒民眾多加留意，若接到來電顯示開頭為「+2」、「+886」等為詐騙電話，聽到關鍵字「解除ATM設定」、「誤刷條碼」、「誤設訂單」、「重複扣款」「至ATM操作解除重複扣款設定」等關鍵字，都是詐騙。另外近來詐騙話術也加入如「超商購My Card點數卡」、「比特幣」等，請立即掛電話，絕對是詐騙。

(中時 )