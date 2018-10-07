失足還是想不開？ 到象鼻岩看海散心 夫才剛拿相機就聽到妻落海

2018年10月07日 13:49 中時 張穎齊

台北市1名葉姓男子（62歲）5日帶著罹患憂鬱症的妻子（61歲），前往新北市瑞芳區象鼻岩看海散心，葉男見風景優美，正當他要拿起相機準備拍照時，不料卻聽到旁人告知妻子落海，嚇得葉趕緊想下海救妻，但因風浪太大被人阻止，只能眼睜睜看著妻子成了冰冷的屍體，令人鼻酸。

象鼻岩因為岩石狀如大象的鼻子因此得名，該處擁有得天獨厚的無敵海景，因而爆紅，吸引許多遊客、網紅紛紛前往打卡拍照。

象鼻岩是熱門的打卡拍照景點，但5日卻發生61歲婦人墜海身亡。（張穎齊翻攝）

警方調查，葉男為了讓妻子能解憂散心，5日下午帶著她前往象鼻岩，葉男當時站在岩石平台上，眺望著象鼻岩與海景，於是拿出相機出來，想將美麗風景捕捉下來，怎料卻突然聽到一旁遊客大叫「有人落海了！」葉環顧四周，發現妻子不在身邊，往海上看過去，才知道愛妻已落海。

警消指出，當時海象惡劣，浪高達6公尺，葉男當下焦急地想救愛妻，於是跑到岸邊，想將岸邊的救生圈繩索解開下海，但旁邊有遊客見狀後，擔心葉男若下海恐怕也會遭到不測，立即阻止葉，而葉只能親眼看著妻子載浮載沉，等到警消到場將葉妻救上岸時，已是冰冷的遺體，葉當場情緒崩潰。

葉妻的遺體隨後被送入殯儀館，基隆地檢署檢察官6日則到場勘驗，不排除是失足落海，另外也有消防員表示，所幸一旁遊客有制止葉男下海，不然當天惡劣的海象，恐怕會造成2條人命。

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(中時 )