別再添亂！英語列第二官方語 學者怒轟

政府力推雙語政策，考慮幼兒園開始學英語，學者說，別再添亂。示意圖（資料照片/新北市府教育局提供）

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中時電子報

政府力推雙語政策，考慮幼兒園開始學英語，東吳大學講座教授張上冠表示，「鄉土語言已經鬧得沸沸揚揚，政府還要推這個政策，不是再添亂嗎？」實踐大學講座教授陳超明認為，城鄉差距更加擴大。

張上冠對《聯合報》表示，現在偏鄉孩子可能連26個字母都不太清楚，尤其在聽力測驗上，城鄉間的不公平也顯而易見，現在還要再推雙語，如果國家資源沒有做更妥善的分配，城鄉差距將更大。這樣的政策下來，會有非常嚴重的後果，政府應要三思。

他更提出質疑表示，「未來偏鄉地區的學校養得起這些外語師資嗎？」台灣自己的教育問題已經夠麻煩了，政府實在不該多添麻煩。

他認為，台灣應該把資源好好培養真正能領先世界的領域人才；日本人在多益、托福的各種考試成績都比台灣差，可是日本已經有18個諾貝爾獎得主，難道日本會為了趕上歐美，所以從幼兒園就要學英語嗎？

實踐大學講座教授陳超明表示，如果政府資源配置不當、學校英語教育觀念不改，只會造成補習猖獗，城鄉差距更加擴大；從國中會考到英文能力檢測，台灣學生或上班族的英文能力出現嚴重雙峰或城鄉差距，其癥結可能在英語教育觀念，老師上課教完、學生回家練習，然而卻忽略了很多經濟弱勢或偏遠地區孩童，回到家裡，學習往往中斷。

陳超明呼籲在雙語政策下，應注意偏鄉學童可以得到什麼英語學習關懷與資源，應落實「教得少、學得多」，打好偏鄉孩童的英語能力基礎。

(中時電子報)

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