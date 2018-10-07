苗栗》陳菊籲客家鄉親團結 支持蔡英文、徐定禎

2018年10月07日 14:31 中時 何冠嫻

總統府秘書長陳菊（中）7日到苗栗替無黨籍苗栗縣長參選人徐定禎（右）加油力挺。（何冠嫻攝）

總統府秘書長陳菊7日到苗栗縣三義鄉、頭份鎮等廟宇參拜，替民進黨禮讓無黨籍參選苗栗縣長的徐定禎站台，陳菊強調，徐定禎在擔任頭份市長任內，政績卓越，盼將來能翻轉苗栗。陳菊不忘呼籲，苗栗客家鄉親要團結作蔡英文的後盾。

陳菊7日一早偕同行政院客委會主委李永得等人，陪同徐定禎到三義鄉天后宮等廟宇參拜，保佑國泰民安外，陳菊更大讚徐定禎能將財政由虧轉盈的治理能力，強調苗栗的重要建設，極需擁有地方執政經驗的人來實踐，期望苗栗民眾能打破國民黨的長期執政，全力支持徐定禎，一起翻轉苗栗。

陳菊表示，苗栗擁有豐富的客家文化與傳統，更為觀光要地，她強調，身為「客家女兒」的蔡英文總統及民進黨相當重視苗栗發展，已於浪漫台三線的政策規畫1億多元，呼籲客家鄉親能團結支持徐定禎當選，並透過地方與中央政府合作，致力發展苗栗觀光，使民眾看見美麗願景。

此外，陳菊不忘呼籲，苗栗客家鄉親要團結作蔡英文的後盾，她表示，同時身為客家女兒與台灣首位女總統的蔡英文，剛上任便大力推動改革，期望客家人一起全力支持蔡英文所堅持的年金改革等政策。

(中時 )