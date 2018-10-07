高雄》韓國瑜要翻盤？他稱「除非頭殼不清才會信」被嗆爆

前民進黨副秘書長李俊毅。(圖／本報資料照，陳信翰攝)

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中時電子報
李俊毅/綜合報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜自參選後話題不斷，近期民調更直追民進黨候選人陳其邁，讓各界看好有翻盤可能。前民進黨副秘書長李俊毅在政論節目表示，韓國瑜要翻轉高雄，「難如登天啦，除非我是頭殼不清楚，否則的話我是不會去相信」。前民進黨立委沈富雄卻不認同，表示「韓國瑜氣勢是上升的，爬起來的人會嚇死人」。對此，網友批評，「民進黨像李俊毅這種豬隊友，嘴臉令人做嘔」、「西瓜越派越爛」。

李俊毅6日上政論節目《少康戰情室》表示，到臺北來求發展的年輕人現在都歸國民黨了嗎？國民黨不要高興太早，雖然總算有一些氣勢出來了，11/24要翻高雄，難如登天！原因是因為，他們當然認為高雄臺南是穩定區，但是這麼短的時間，韓國瑜能翻掉民進黨在那邊長期執政，「除非我是頭殼不清楚啦，否則的話我是不會去相信這個事」。

沈富雄則表示，韓國瑜追上來讓民進黨心裡很害怕，但是他們不相信自己會輸，沈說，民進黨百分之百認為陳其邁經營這麼久，不至於輕易輸掉，連一般民調都顯示看好度是陳其邁領先，雖然現認為韓國瑜會贏的人有限，但韓國瑜的氣勢是往上升的，他還說，「持續上爬的人是會嚇死人的」。

他還說，韓國瑜現在厲害的地方是在年輕族群、中間選民部分，都沒有落後，並要民進黨不要只會安自己的心，說那是機構效應，他看幾個重量級民調機構效應很小，他指出最關鍵的部分是「表態率不高」。

沈富雄解釋，現在很多人說這次表態率是民進黨躲起來，到投票當天支持者就會通通跑出來投票，他感覺，民進黨這種想法，恐怕有點一廂情願。

網友們紛紛批評，「民進黨會敗的原因有很多，像李俊毅這種豬隊友，嘴臉令人做嘔」、「西瓜越派越爛」、「他一臉就是陳78穩贏的樣子，年底一定要教訓綠共」、「翻給你看綠色大西瓜當高雄人白痴」、「以後DPP派吳秉叡選台南高雄就可以啦」、「原來民進黨沒在怕南部翻盤，是因為真的把南部人當愚民」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

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