楊丞琳落淚道歉小鬼！ 當時太幼稚放開那雙牽著的手

楊丞琳演唱會淚訴當年，不該覺得自己很紅甩開小鬼的手。（資料照）

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中時電子報
／綜合報導

楊丞琳昨（6）日在高雄舉辦青春住了誰巡迴演唱會，特別嘉賓邀請到前男友小鬼（黃鴻升），話題十足，沒想到楊丞琳在演唱會上突然真情告白，「當時，我自以為很紅，一有路人經過，我就把他的手甩開，我就說有人認出我了，我就自以為自己很紅。」

昨（6）晚楊丞琳在高雄巨蛋舉辦演唱會，特別嘉賓是前男友小鬼話題十足。（資料照）

楊丞琳落淚表示，在學生時期就出道的她，害怕外界的眼光，所以和當時男友小鬼在一起時，每當有路人認出她，她就會甩開那雙牽著的手，如今回想對小鬼非常不好意思。

楊丞琳說：「小鬼看著我朝夢想前進，一路看著我這十幾年，終於站上滿滿都是觀眾的舞台，他的出現對我很重要，我們一直出現在彼此的各個階段。」

楊丞琳青春住了黃鴻升，也感謝他一直以不同身分陪她走下去。（圖／翻攝自楊丞琳IG）

這段讓上萬歌迷都紅了眼眶，楊丞琳接著說，「我想要讓大家看到長久的友誼是可能的，即便經歷過感情的分開，還是有可能在人生中遇到一個很好的人，可能身份不一樣，他還是會陪你繼續走下去，鴻升讓我學會這件事。他給我很多體貼和包容，因為我以前是個瘋子，檢討過去，真的覺得能遇到這樣的初戀，讓我的感情觀非常健康，希望大家要相信一個好男人的存在，就算身份不一樣，以後還是有機會一直關心彼此下去。」

(中時電子報)

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