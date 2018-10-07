馬尼拉海溝強震週期已到 專家：台灣恐現5公尺高海嘯

2018年10月07日 14:37 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

印尼蘇拉威西島強震引發大海嘯，造成當地極為慘重災情，滅村、遍地屍體、屋毀，宛如人間煉獄，死亡人數已達1411人。東南亞地震頻傳，日本北海道也發生強震，台灣絕對不能掉以輕心，因為馬尼拉海溝發生規模8的地震週期已到，台灣有可能出現5公尺高的海嘯。

近7年來亞洲地區發生2次引發海嘯的強震，一是日本2013年規模9的311大地震，引發滔天巨浪；另一是上月28日印尼蘇拉威西島（Sulawesi）的7.5強震，伴隨發生高達3至6公尺高海嘯，兩者皆造成慘重人員傷亡。

相較於南亞海嘯等鄰近國家發生的重大災情，台灣近年來雖地震頻傳，皆能免於海嘯的威脅，僅在日本311大地震時曾因發過海嘯警報，但後來是虛驚一場。

中央社報導，台灣和日本地處地震頻繁的環太平洋地震帶，四面環海的地理位置，使得台灣也不能免於海嘯的威脅，且台灣史上也有出現海嘯造成災情，對於海嘯的可能仍要保持警戒。

中央大學水文及海洋科學研究所副教授吳祚任指出，位於台灣西南方的馬尼拉海溝，發生規模9的地震週期約700年、規模8.5約250年、規模8約100年，而通常只要達規模8的淺層地震就有很高機率出現海嘯。目前的狀況是，馬尼拉海溝早就超過了這些週期時間，由此推論，台灣若發生大地震，有可能出現5公尺高的海嘯。

吳祚任評估，馬尼拉海溝若發生規模8以上地震，引發的海嘯約15分鐘就會抵達台灣陸地，因為陸地比較平坦，其他國家海嘯淹到陸地可深入到3到5公里，但台灣因為地形關係只會淹到500公尺到1公里。

不過，不少專家認為，東部假使發生海嘯，會因為當地地形陡峭，加上海底深度達數千公尺，可望阻擋海嘯威力，降低對台灣的影響。對此，吳祚任直言，「全台灣都有可能發生海嘯」，因為東部陡峭地方幾乎都沒有住人，反而聚集在花蓮等這些較平坦區域，形成「破口」，讓海嘯容易侵害到民眾生命財產。

台大地質科學學系助理教授王昱也表示，目前透過不同斷層模型計算，初步算出，在中國沿海地區50年的週期內有10%機率可能出現1至2公尺高的海嘯；高雄地區在50年時間則有10%機率出現3公尺以上海嘯，不過，這些都只是模擬成果，仍需後續驗證。

(中時電子報)